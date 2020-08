Hospital Lenín Fonseca, donde reina con mano dura el sindicato de Fetsalud

Las banderas del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) que se divisan desde la calle del hospital Lenín Fonseca y los afiches con la foto de Daniel Ortega y Rosario Murillo pegados en los pasillos, son muestra del nivel de control y politización existentes en este centro hospitalario, que según fuentes médicas ha incrementado en el contexto de la pandemia del Covid-19.

“Es un hospital guardia, cantera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Es un clásico hospital donde la acción sindical es dura y ahí quien manda es Fetsalud, controlado por Gustavo Porras (presidente del Parlamento Nacional)”, manifestó un médico que solicitó anonimato para evitar represalias por parte del Ministerio de Salud (Minsa), siendo la más recurrente el despido.

El ejemplo más reciente está en junio pasado, cuando la anestesióloga María Escoto López y la radióloga Linda Barba Rodríguez fueron despedidas del Lenín Fonseca sin justificación alguna. Después de ser notificada, Escoto López escribió en la misma carta de despido que no estaba de acuerdo porque «no hay ninguna causa justa».

Antes de conocerse el despido de ambas, el doctor Adolfo Díaz Ruiz, cirujano general, laparoscopista y esposo de Barba Rodríguez, presentó su renuncia en solidaridad con los colegas ya despedidos por el Minsa, sin saber que minutos después su esposa se sumaría a la lista.

Otro médico del Lenín Fonseca, aseguró que al inicio de la pandemia se le prohibió a los estudiantes de Medicina, enfermeras y residentes que utilizaran mascarillas en el trabajo y se le decía al personal médico que no alarmara a la población. Además, permitía aglomeraciones en Consulta externa y que continuaran las cirugías sin ninguna medida especial o reforzada de protección ante el Covid-19.

«En los primeros meses amenazaban e intimidaban al personal médico para que no utilizara mascarillas, todo para no alarmar a los pacientes y ni que se hablara de la enfermedad», sostuvo. Aunque ahora ya es norma pública el uso de mascarillas de protección ante el virus, no todos los médicos cumplen, siguiendo el ejemplo del médico, sindicalista y actual presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras Cortés.

A pesar de pertenecer al grupo más vulnerable y con mayor tasa de mortalidad por Covid-19, a sus 66 años Porras se resiste a usar las medidas de protección y en todo acto público – donde no esté ni Ortega ni Murillo – se presenta con el rostro descubierto.

En todos los hospitales del país, que suman 72, hay hermetismo y el Minsa sigue de cerca al personal médico en lo que dice y su postura política, pero el Lenín Fonseca es uno donde el control, la presión y el hermetismo es mucho mayor. Esta postura sobrepasa incluso al Alemán Nicaragüense, que es uno de los 19 centros hospitalarios destinados para atender la crisis sanitaria.

Política marca el origen de su nombre

Antonio Lenín Fonseca Martínez fue un doctor que nació en la ciudad de León en 1951 y falleció en 1979 en Chinandega cuando combatía en las filas del FSLN, contra el somocismo. Su seudónimo era Ariel. Tras la construcción del centro hospitalario se le bautizó con el nombre del médico revolucionario y se convirtió en un centro de referencia nacional que ofrece 16 especialidades.