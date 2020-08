Once respuestas a preguntas sobre tratamientos, vacunas y la situación del Covid-19 en el país

El epidemiólogo Leonel Argüello es miembro del Comité Científico Multidisciplinario que reúne a un grupo de científicos que brindan información sobre la pandemia basada en la ciencia. Argüello ha sido una de las fuentes más consultadas desde que se supo de la amenaza de la pandemia del Covid-19 en Nicaragua. La experiencia epidemiológica de Argüello data desde los años 80 en Nicaragua, cuando fue director de Epidemiología en el Ministerio de Salud. Desde entonces ha colaborado con organismos nacionales e internacionales sobre el tema epidemiológico.

LA PRENSA conversó con él sobre el posible «rebrote» del Covid-19 después de la tormenta de mayo y junio y la aparente calma de los meses de julio y agosto; Argüello también da su perspectiva sobre las vacunas que se están desarrollando en diferentes laboratorios del mundo, incluyendo la «Sputnik V» rusa, que ha causado tanto revuelo. Acá la entrevista:

1.Da la impresión que este virus tiene un comportamiento muy particular. Por ejemplo, los meses de mayo y junio fueron terribles, se escuchaba de muertes a diario y los hospitales estaban colapsando. Julio, gracias a Dios, fue un mes más calmo. ¿A qué se debe esta variación, sobre todo si tomamos en cuenta que acá no se han tomado mayores medidas de protección?

Las epidemias se comportan de diferentes maneras, en el caso de Nicaragua se parece a la de otros países, que sube y luego baja para distribuirse en todo el país, diseminándose los casos en vez de estar enfocados en un solo lugar geográfico. Y, posteriormente vuelve a subir al relajarse las medidas de prevención. No obstante, hay que tomar la variable que Nicaragua es el único país donde se promueve de forma oficial el contagio a través de actos masivos, de carácter político, religioso, recreativo y otros, esta aglomeración es la mejor forma de movilizar el virus de un lugar a otro y por tanto esa segunda ola, así llamada popularmente, nos vendrá pronto, lamentablemente no quisiéramos vivir el desastre de los meses de mayo y junio, que fueron terribles y mayor que lo que nos podemos imaginar.

Será lamentable el costo que pagaremos por esa irresponsabilidad institucional y personal de aglomeración de gente, solo ver diez mil personas sin distanciamiento físico de dos metros entre cada una, sin mascarilla ni caretas faciales en el estadio es triste, ignoran porque quieren el riesgo existente.

Si bien una parte de la población toma la medida preventiva, de reducción de movilidad, distanciamiento físico, uso de mascarilla y careta, lavado de manos con agua y jabón, así como el cierre de las escuelas por más tiempo influye, la gente que se aglomera no está pensando que llevarán el virus a su casa poniendo en riesgo a su familia y especialmente a sus padres y abuelos. Igualmente, los centros de estudios públicos están abiertos cuando se ha demostrado que su cierre impide el 25 por ciento de los casos nuevos.

2. Aquí no hubo cuarentena. Y aún si se hubiera decretado, mucha gente que trabaja en el sector informal hubiera tenido que seguir saliendo. Ahora que se conoce mejor el virus, ¿cuáles son las acciones más importantes que se deben tomar para protegerse?

Sigue siendo el distanciamiento físico la medida más importante. Estar a dos metros entre persona y persona corta la cadena de transmisión, por eso cualquier actividad que disminuya esa distancia va en contra del control de la epidemia. Otra medida es asumir que todas las superficies están contaminadas con virus y que por tanto nuestras manos siempre estarán con el virus, por lo que hay que evitar tocarse las puertas de entrada del virus que son los ojos, nariz y boca, si no se ha lavado las manos con agua y jabón al menos por 40 segundos. Otro elemento es el uso de mascarilla de tela de tres capas y la careta facial o pantalla protectora plástica, los cuales sirven de barrera para que el virus no sea transmitido entre personas. Si tomamos estas medidas todos, se controla el contagio.

3. Le hacía la pregunta anterior porque inicialmente se hacía énfasis en tener cuidado con las superficies o lo que se tocaba. Ahora se dice que la transmisión no es principalmente por esa vía.

Esta enfermedad se adquiere a través de dos vías, la respiratoria, a través de gotitas que expulsamos cuando respiramos, hablamos, cantamos o estornudamos, siempre y cuando estés a menos de dos metros de distancia y esto significa que el principio de control de esta enfermedad es asegurar la distancia segura de dos metros, por lo tanto cualquier aglomeración, grupos o molotes de gente impide asegurar esta distancia, esa es la mejor forma de contagiarse, ya que existe una mayor carga viral o más cantidad de virus al que estás expuesto por más tiempo en un mismo lugar. También si saludás o abrazás a alguien rompés los dos metros y tu posibilidad de contagio es mayor.

La segunda vía de transmisión es por contacto, usás tus manos sucias o contaminadas con el virus al estar en contacto con superficies y te tocás los ojos, la nariz y la boca, que son las puertas de entrada del coronavirus, por tanto esta costumbre hay que evitarla y si te tocás debe ser con las manos previamente lavadas con agua y jabón por al menos 40 segundos.

4. Se dice que hay más de 600 fármacos en desarrollo. De esos, unas 175 vacunas, ¿esto quiere decir que se están desarrollando unos 500 tratamientos? ¿Qué tan avanzados están los tratamientos?

Hasta el momento no tenemos ningún medicamento que se haya demostrado que sirve para prevenir o tratar el Covid-19; existió mucho entusiasmo con medicamentos que más bien demostraron que causan más problemas que beneficios. Y me refiero a medicamentos tanto occidentales como orientales, plantas medicinales y medicina alternativa. Tampoco tenemos vacunas listas para aplicarse en este momento de forma segura.

5. Y en la actualidad, aparte de Remdesivir ¿hay combinaciones de fármacos que estén dando resultado?

El medicamento antiviral Remdesivir disminuye en pacientes complicados el número de días de hospitalización, pero solo sirve para aquellos que están en fase respiratoria muy complicada, además es un medicamento carísimo y escaso. Se plantea también que el Flavipivir ruso tiene el mismo efecto. Hasta la fecha continúan investigaciones y no se ha encontrado medicamentos que sirvan para prevenir o tratar el Covid-19, seguimos con tratar en base a síntomas o malestares que el paciente presente.

6. ¿Qué me puede decir del método catracho usado en Honduras, o del uso de la ivermectina o la hidroxicloroquina como tratamiento?

Estos medicamentos antiparasitarios, al cual se le suma la nitaxozanida, se ha demostrado que no sirven ni para prevención ni para tratamiento, abunda la evidencia y el Minsa ya debería haberlo retirado de su tratamiento para el Covid-19 hace rato. Por otro lado se está abusando de medicamentos que no han sido demostrados. Para ponerlo fácil ¿para qué te doy un medicamento contra la diarrea si no la tenés?

7. ¿Conoce del suero que ha desarrollado el Instituto Clodomiro Picado de Costa Rica y cuándo se podrá saber si es un tratamiento efectivo?

A partir de plasma de los caballos hiperinmunizados con proteínas virales o sea que le han inyectado varias veces el virus, son capaces de inhibir la infectividad del coronavirus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad del Covid-19. Este plasma es mucho más potente que el plasma en humano recuperado de gente que ya se enfermó por Covid-19. Ahora están en la fase de probar con personas voluntarias a ver qué pasa.

8. Dos o tres vacunas están ya en la etapa tres, que se están aplicando a 30 mil o 40 mil personas. ¿Para cuándo sabremos si estas vacunas son efectivas y/o por cuánto tiempo brindan inmunidad?

La vacuna podrá estar lista a aplicarse a mediados del año 2021. En la fase III se aplica a miles de personas y deben esperarse varios meses para ver si es segura, no produce ningún tipo de daño grande o irreparable y si levanta suficientes anticuerpos o defensas que eviten la enfermedad. Hasta que no se cumpla la fase III no podremos saber si son efectivas. En relación con el tiempo que brindan inmunidad no se conoce aún, tenés que aplicarla y seguirla para adelante en el tiempo (determinarlo), igualmente si requerirás una sola dosis, dos o más para lograr el nivel de anticuerpos protectores.

9. Cuando se le da un porcentaje de efectividad a las vacunas, de 50, 60 o 70 por ciento, ¿de qué se está hablando en realidad?

Las vacunas anti Covid-19 para que sean efectivas deben lograr al menos un 80 por ciento de anticuerpos, o sea de cada 100 personas que vacunan protegen al menos a 80. Por ejemplo, la del sarampión es entre un 95 y 98 por ciento y la de la gripe alrededor del 60 por ciento. Entonces si uno logra que el 70 por ciento de la población esté vacunada y levante anticuerpos, la enfermedad se controla, se seguirán presentando casos, pero menos y aislados.

10. ¿Se puede hablar de que hay luz al final del túnel, que para esta fecha el próximo año habremos controlado el virus?

La vacuna posiblemente esté a mediados del año 2021, no obstante, el control del virus no va a ser tarea fácil, porque la educación que han brindado los países no ha sido efectiva, excepto cuando existe un involucramiento de la población de forma activa, como se desarrolló en Nueva Zelanda, donde toda la población se unió, con un liderazgo político que actuó rápido, basado en evidencias científicas, con un solo mensaje, educación masiva y permanente, con búsqueda activa de personas con el virus, aislamiento de enfermos, cuarentena de contactos, test a la mayor parte de la población y control riguroso de fronteras y cuando se llega al control evitando muertes, abrir la economía paulatinamente y controlada, asunto que otros gobiernos no lo han realizado pues su prioridad ha sido de carácter político o económico sin tomar en cuenta las evidencias científicas.

11. La vacuna rusa ¿en realidad está adelantada y lista para distribuir o está en la misma etapa que las otras tres que van más avanzadas?

Los rusos tienen desde la época de la Unión Soviética capacidad para producir vacunas, no obstante, la Sputnik V, no ha mostrado evidencias científicas de la Fase II y III, por lo tanto, desconocemos la eficacia y eficiencia de la misma, además no se ha introducido a la supervisión de la OMS que es la que dará el visto bueno para la aplicación mundial.

En Rusia se está en el proceso de registro de la vacuna, pero esto es un elemento administrativo, que no incide sobre la evidencia científica que debe demostrarse. Ninguna vacuna está lista para ser aplicada masivamente en el mundo hoy en día, por tanto las medidas de prevención del contagio, lo cual está en nuestras manos, es lo que podemos hacer, es lo posible, ya que lo deseable aún no llega.