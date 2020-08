Zona de Strikes: ¿Qué viene ahora para Cheslor Cuthbert?

CONTENIDO EXCLUSIVO.

En un país como Nicaragua, que no produce tantos héroes deportivos, pocas veces se había seguido con especial entusiasmo el progreso de un atleta como con Cheslor Cuthbert, quien parecía destinado a la grandeza.

Los fanáticos que siguen con atención las pequeñas ligas, habían observado su desarrollo que no hacía sino confirmar las expectativas sobre su futuro, gracias a su talento magnífico y un carisma imposible de no percibir.

Y no era asunto de simpatía. Recuerdo haber escuchado a un scout panameño decir que tenía las herramientas para llegar a convertirse en el mejor big leaguer nicaragüense. Incluso, Baseball America lo ranqueó entre los 100 mejores prospectos del beisbol (84) en el 2012.

Su firma, realizada el 2 de julio del 2009 constituyó un récord. El bono de 1.35 millones de dólares, ha sido el más alto para un prospecto pinolero. Y ni siquiera fue a República Dominicana para una etapa de adaptación. Pasó de una vez a Estados Unidos.

Aun así, su progresión no se dio al ritmo esperado. El nica pasó de batear .254 en la Liga de Novatos en el 2010, a .267 en Clase A media. Incluso, bajó a .240 en Clase fuerte en 2012, pero las dudas se disiparon en el 2014 con .274, 12 jonrones y 61 remolques en AA y AAA.

De modo que cuando en el 2015 resume .277, con 11 cuadrangulares y 51 remolques en AAA, Kansas City cree que está listo y lo sube el 7 de julio tras una salida por asuntos familiares de Mike Moustakas. El nica resume .217 y arranca el año siguiente en Triple A.

Sin embargo, Moustakas se lesiona seriamente y Cheslor, quien ha tronado para .333 con siete jonrones y 28 impulsadas en 24 juegos en AAA, está listo para sustituirlo. Y no lució mal el nica. Bateó .274, con 12 jonrones, 49 anotadas y 46 remolques en 128 partidos.

Y aunque no volvió a tener oportunidades amplias, lo cierto es que el pinolero a veces afectado por lesiones y en otras ocasiones por inconsistencias, no volvió al nivel del 2016. Bateó .231, .194 y .246 los tres años siguientes y Kansas City no le extendió contrato.

El 2019 fue especialmente difícil para Cuthbert. Estaba en su último año con los Royals y para el 8 de agosto bateaba .293 antes de caer en una terrible racha de 40-0 y su promedio se redujo a .253, para al final cerrar con un discreto .246 y nueve toletazos.

Cheslor necesitaba buenas cifras para elevar sus acciones en el mercado, pero en lugar de eso, pasó dificultades para encontrar un espacio hasta que finalmente los Medias Blancas de Chicago le extendieron un contrato de Ligas Menores con invitación al Spring Training.

En los Medias Blancas se ganó un lugar al batear .355 con tres jonrones en los entrenamientos de primavera, pero objetivamente, ahí no tiene espacio. Está bloqueado en las posiciones en las que él puede desempeñarse y a lo mejor deberá esperar qué sucede en el 2021.

Sin embargo, a los 27 años no es para rendirse y creer que todo ha concluido, pese a que a esa edad terminó la carrera de David Green, por ejemplo, pero Cuthbert puede extender su historia si trabaja como cuando deseaba un chance y se lo ganó con talento y esfuerzo.

Cuthbert ha perdido el ritmo con su juego y hasta la sonrisa parece haber desaparecido. No obstante, si decide trabajar a fondo, creo que bien podría regresar a las Ligas Mayores, donde pensábamos que reescribiría la historia del beisbol nacional, pero no ha sido así.

Cheslor podría jugar en el Caribe o en México, como ya lo ha hecho, pero no como un destino, sino como un puente para volver a intentar un regreso con fuerza a las Mayores. A los 27 años muchos jugadores van camino a su madurez, no a su casa.

Actualmente sigue entrenando, pero fuera del roster de 40 con los Medias Blancas, quienes podrían volver a llamarlo, sin embargo, su futuro no está ahí. Tiene que emigrar cuando tenga el chance, pero lo esencial será que esté listo para cuando llegue la oportunidad.

Edgard Rodríguez está en Twitter: @EdgardR