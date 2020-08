Juan Carlos Urbina, MVP del Pomares, responde al no ser protegido por los Indios del Bóer

Juan Carlos Urbina es de esos peloteros construidos a base de martillazos, de golpes de la vida. No tuvo una escuela depurada en el beisbol, pero nació con una fuerza natural para el deporte. Su swing es rápido y con la dinamita suficiente para dormir a un rinoceronte. No es para nada disciplinado en el cajón de bateo. Te puede conectar un jonrón con una pelota a la cabeza o un lanzamiento afuera de la zona de strike: es impredecible. Cumplió 40 años en abril y así como se ve, pequeño y desorganizado, rompió pronósticos y se adueñó del cuarto al orden al bate de los Indios del Bóer.

Urbina dice con orgullo que nunca ha ido a un gimnasio. “La preparación lo es todo y estarme corrigiendo. Nunca he ido a un gimnasio ni siquiera levantado pesas, los jonrones me salen solos y le agradezco a Dios por la fuerza que me ha dado”, señala el pelotero, entusiasmado por haber recibido el premio del JMV del Pomares. No obstante, la noche del jueves el Bóer dio a conocer a los jugadores protegidos para la Liga Profesional y a pesar de coquetear con la triple corona y ligar 20 cuadrangulares, quedó fuera de la lista, en otras palabras, a disposición en el draft de cualquiera de los cinco conjuntos. Y si eso no fuera suficiente, el año pasado había bateado en la Profesional .328 de promedio.

Sin embargo, Urbina responde con mucha madurez. “Leí la noticia, siempre he dicho que le agradezco a los directivos si me toman en cuenta. Ellos saben su decisión y qué es lo mejor para el equipo. Al final es su responsabilidad, yo estoy dispuesto a jugar en mi Bóer o en cualquier equipo, solo espero el llamado. Ellos saben lo que hacen, no me siento mal ni incómodo. Yo solo estoy anuente al llamado o no. Este año me he propuesto duplicar mis jonrones, el año pasado fueron tres y ahora busco seis y mejorar el promedio que tuve de bateo. Siempre quiero superar mis marcas personales”, explicó.

Urbina en el beisbol de Primera División ha conectado 166 cuadrangulares y, curiosamente, sus números han crecido en los últimos años. “Eso se debe a que nunca dejo de entrenar y como soy un pelotero que se ha hecho prácticamente solo, uno recibe uno que otro consejo, pero nunca me rindo ni pierdo ese deseo por jugar”, señala. Y es que Urbina corre como si su vida dependiera de ello y nadie puede dudar de su compromiso en el juego.

Sobre su escasa selección de lanzamientos, indica: “Lo que trato es de pegarle a la bola. Sé que le tiro a lanzamientos malos pero a veces salen de jonrón. Ahora no trato de hacer swing a un solo picheo, sino que a todos trato de tirarles igual para que la bola salga. Mi bateo es con base a la experiencia”. Aunque fue JMV no tuvo la final soñada. “Me sentía ansioso, cuando uno cae en ansiedad, ese deseo de querer hacer más de lo que podés, llega la desesperación. Eso me ocurrió a mí”, concluye Urbina, quien nunca ha perdido las esperanzas de que algún día lo llamen a la Selección Nacional.