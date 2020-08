Cerca del 20% de los trabajadores de los bares y restaurantes en Nicaragua no recuperarán sus empleos, estima Canires

Aunque el Gobierno esté empecinado en minimizar el impacto de la pandemia en la economía de Nicaragua, la revisión de números que cada una de las actividades económicas está haciendo de cara al cierre de este año arroja cifras desalentadoras. Esta vez el sector de restaurantes y bares estima que entre el 15 y el 20 por ciento de los empleos que generaba antes de la pandemia no se podrán recuperar, lo que refleja la magnitud de destrucción de empleos que está ocasionando la crisis sanitaria, situación que se agrava por dos años de recesión que arrastra la economía nicaragüense.

Estos pronósticos sombríos de la Cámara Nicaragüense de Restaurantes y Similares (Canires) se suman a los ya hechos por la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y Confección (Anitec), que proyecta que al menos nueve mil trabajadores no podrán volver este año a las maquilas y que incluso perderán la ayuda económica que venían recibiendo debido a los estragos que la pandemia está teniendo en las exportaciones de las empresas, cuyo principal mercado es Estados Unidos.

Rene Hans Hauser Martin, de la Cámara Nicaragüense de Restaurantes y Similares, explica que en el caso de este sector actualmente entre el 40 y 50 por ciento de los trabajadores están temporalmente sin empleo, pero estiman que hasta un veinte por ciento de los empleos se destruirán este año.

Hauser añade que en las últimas tres semanas las actividades de los restaurantes han aumentado, las ventas han mejorado de 10 a 20 por ciento, pero siguen entre un 30 y 40 por ciento por debajo de las ventas de antes de la pandemia.

El problema, según el representante empresarial, es que para marzo de este año, es decir antes del impacto de la pandemia, los negocios aún continuaban veinte por ciento por debajo de los niveles de ventas del 2017, previo al estallido de la crisis política en el 2018.

En abril de este año Canires estimó que al menos treinta mil personas dependían del sector.

“Algunos restaurantes que cerraron a finales de marzo han vuelto a abrir, los que siguen cerrados son la mayoría de los establecimientos que están ubicados en centro comerciales grandes, la poca afluencia de clientes todavía no lo hace rentable abrir con el alto costo de alquiler y mantenimiento por metro cuadrado”, dijo Hauser a LA PRENSA.

La pérdida de empleo del sector, muy ligado a la evolución del turismo, está en correspondencia con el estimado de locales que no volverán a abrir. “Estimamos que un 15-20 por ciento de los restaurantes no van a sobrevivir esta nueva crisis. La mayoría de los trabajadores sigue laborando medio turno, y los suspendidos y despedidos no han sido recontratados”, afirmó.

Tales son las dificultades financieras de este sector, que Hauser asegura que varios de estos negocios están afrontando problemas inclusive en el pago de los impuestos. “Nosotros sabemos que hay bastantes establecimientos que están atrasados con los impuestos, la DGI, el 15 por ciento, con las alcaldías”, dijo.

En abril de este año, Canires mediante un comunicado pidió al Estado que les otorgara una moratoria de seis meses en el pago de impuestos y otros tributos a los comercios y personas naturales, pero esto nunca fue respondido.

Hauser indica que el año pasado habían logrado una flexibilización con la Alcaldía de Managua, pero debido a cambios administrativos en el área de recaudación municipal ya no pudieron conseguir ese alivio este año. En el caso de la Dirección General de Ingresos, durante seis meses en el 2018 pidieron una reunión con las autoridades, pero nunca obtuvieron una respuesta.

El líder gremial manifestó que no están claros cuánto tiempo pueden persistir las dificultades en los restaurantes y que ven con preocupación los rebrotes en países de Estados Unidos y Europa, lo que impide la llegada de turistas al país.

Hauser dijo que espera que en Nicaragua tampoco haya un rebrote como en esos países, porque en caso que eso ocurra el nivel de actividad de los negocios “caería a los niveles de marzo y abril, y terminaríamos bien mal” el año.

Respaldan a trabajadores

El presidente de Canires admitió que una buena parte del personal de los restaurantes que agremian llevan hasta tres meses sin recibir salario y debido a eso debieron impulsar una campaña para pedirle a los proveedores de estos negocios que aportaran alimentos para entregarlos a los trabajadores más golpeados.

Hauser dijo que por ahora han logrado facilitar alimentos a unos 180 trabajadores de restaurantes que no tienen ingresos y que están pasando una situación muy difícil.

Con “este proyecto de solidaridad apelamos a unos 45 proveedores de nuestro sector para que con donaciones de víveres ayudaran a los trabajadores a subsistir, mientras dura la crisis del Covid-19. Estos trabajadores que con mucha dedicación y amor a su trabajo hacen posible que nuestros restaurantes funcionen día a día, año por año”.

Hauser dijo que enviaron cartas pidiendo ayuda y que hasta ahora 11 de estos proveedores han respondido positivamente para ayudar a estos trabajadores.