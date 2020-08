Elizabeth Debicki protagonizará a la Princesa Diana en las temporadas finales de la serie The Crown

La actriz australiana Elizabeth Debicki, interpretará a Diana de Gales, en las dos últimas temporadas, la quinta y sexta, de la serie “The Crown” en la plataforma de streaming de Netflix. Sus apasionantes e históricas escenas en su versión final contarán episodios como el divorcio del príncipe Carlos hasta su muerte.

Elizabeth Debicki, ahora será el relevo estelar de Emma Corrin, la actriz que protagonizó con gran éxito a Lady Di, en la cuarta temporada.

Otros artistas que “renovaran” a la monarquía, anunciados para continuar las temporadas, la quinta y sexta, de la serie The Crown son: Jonathan Pryce, interpretará al príncipe Felipe, Imelda Staunton a la reina Isabel II y Lesley Manville a la princesa Margaret en la quinta temporada de The Crown.

¿Pero quién es Debicki?. Con sus 30 años esta talentosa actriz ha parcipado en las famosas películas como «El Gran Gatsby», que puedes ver en Netflix; así en “Guardianes de la Galaxia” Vol.2 , y la miniserie “The Night Manager”. ¿Qué te parece?.

Para mientras poder ver algo de la cuarta temporada que compartió Netflix

The monarchy. Above all else. @GillianA and Emma Corrin join Olivia Colman in Season Four of The Crown, arriving 15th November. pic.twitter.com/Z4RPvzb32R

— The Crown (@TheCrownNetflix) August 20, 2020