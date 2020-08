Lo que hay que hacer antes y durante las fuertes lluvias en Nicaragua para disminuir riesgos

A propósito de las últimas lluvias en diferentes partes del territorio nicaragüense y que se aproxima octubre -el mes de más precipitaciones- hay acciones que pueden disminuir el riesgo en la población, esto de acuerdo a Abdel García, al especialista en gestión de riesgo.

Explicó que las primeras se deben desarrollar antes del periodo lluvioso e involucra a instituciones públicas y a la comunidad, que deben tomar en cuenta que cada vez es más frecuente la concentración de considerables volúmenes de agua en periodos cortos y que no pueden ser absorbidos por los suelos ni evacuados en la red de cauces. Asimismo, aseguró que al menos en el caso de la ciudad de Managua las inundaciones en gran parte son por el descontrol en el manejo de los desechos de los capitalinos.

Lea: ¿Qué obras útiles pudo hacer la Alcaldía de Managua con 29 millones que invierte en el Campanario de la Paz? Esto dicen los especialistas

«Específicamente durante las tormentas eléctricas hay que evitar. Ya vimos el caso de la muchacha que murió en el patio de su casa en León. Diez personas al año mueren impactadas por rayos en Nicaragua, en los últimos cinco años nosotros tenemos registro de eso. Pero la gente no entiende de que a la hora de una tormenta eléctrica tiene que irse a resguardar, que no tiene que estar en los patios lavando, en el campo no puede andar arriando ganado, no puede hacer labores agrícolas y tienen que ser prudente en el uso de radios y aparatos tecnológicos porque lo exponen más», expuso García.

La muerte de la mujer de León, quien vivía en el barrio Salomón de la Selva de esa ciudad, ocurrió el pasado 18 de agosto cuando lavaba los pañales de su hijo de 18 meses de nacido. Tenía 25 años de edad y según García es la sexta persona fallecida por un rayo en lo que va del año. Le antecedió el pescador Allan Roberto Jiménez, de 38 años y que habitaba en San Juan del Sur.

Sin referirse a un caso en específico, el especialista en gestión de riesgo sostuvo que la mayoría de muertes en temporada de lluvia es por imprudencia, «siempre subestimamos la fuerza de las cosas, la gente cree que ya conoce el lugar y lo puede atravesar pero no es así», dijo referente a los actos temerarios de conductores que se aventuran a cruzar zonas inundadas o que peligran, como calles con cauces colapsados y puentes con ríos crecidos. «Ante el peligro hay que usar el sentido común y evitarlo».

Puede interesarle: En tiempos del Covid-19 Alcaldía de Managua duplica presupuesto para gastos por catástrofes

Actuar antes, no después de los estragos

Managua es una ciudad altamente vulnerable en el periodo lluvioso por las velocidades de las escorrentías que bajan desde la parte alta, pérdida de zona boscosa, descontrol de la basura y el sistema obsoleto de cauces y otros sistemas. Bajo esta realidad es que tras los aguaceros salen las autoridades municipales a asistir a los afectados.

«Hay que romper con el emergencismo, porque esa es la política de solo llegar al momento de que está la afectación», recomendó García.