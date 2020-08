Fallece el doctor Luis Rojas Román, especialista en urología, por sospecha de Covid-19

El doctor Luis Rojas Román, especialista en urología, murió este jueves 20 de agosto luego de presentar síntomas de Covid-19. El médico, originario de Jinotepe, permaneció internado por alrededor de 10 días en el Hospital Fernando Vélez Paiz, en Managua, según confirmó a LA PRENSA la Asociación de Urólogos de Nicaragua (Asunic)

El doctor Carlos Neira Cuadra, presidente de Asunic, declaró que aunque no está confirmado que la muerte haya sido por Covid-19, hay altas sospechas de que este sea la causa. «Si es por Covid, sería el primer urólogo fallecido, no tenemos datos de nadie más, sabemos que han habido varios contaminados, desgraciadamente no tenemos nombre por el secretismo propio del país, además que los médicos tienen miedo de decirlo por miedo que los corran», dijo el doctor Neira Cuadra.

Lea además: Despidos, asedio, amenazas y cárcel para los trabajadores de la salud en los últimos dos años

La muerte del doctor Rojas Román refleja -según el doctor Neira Cuadra- que el riesgo de contagio y muerte no solo es para los médicos que están en primera línea de defensa de la enfermedad, sino para todos los trabajadores de salud como población. «Es imposible no poder contaminarte en un momento de la vida (…) en algún momento todos los habitantes de esta ciudad se van a contaminar mientras no haya vacuna y tratamiento», manifestó.

Lea además: Régimen orteguista a gremio médico: premio para algunos, represión y despidos a otros

De acuerdo al Observatorio Ciudadano, hasta el 12 de agosto se reportan 104 muertes sospechosas de Covid-19 de trabajadores de la salud, de los cuales 45 son médicos, 24 personal de enfermería, 14 personal administrativo, 8 personal de laboratorio, 3 visitadores médicos, 3 odontólogos y 7 categorizados como “otros”.

El presidente de Asunic llamó a los nicaragüenses a no bajar la guardia en cuanto a las medidas de prevención porque la pandemia no está controlada ni ha terminado. «El segundo brote ya está empezando (…) el gremio médico está clarísimo, lo que pasa es que no hay conciencia a nivel de Nicaragua», lamentó.