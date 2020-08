CONTENIDO EXCLUSIVO.

Indudablemente la pasada reunión virtual entre el subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, y las tres organizaciones civiles que forman parte de la Coalición Nacional (CN), tiene un claro mensaje de apoyo a la sociedad civil, como lo manifestaron quienes se reunieron con el funcionario estadounidense.

Pero el politólogo José Antonio Peraza aseguró que Estados Unidos también conoce la importancia que tienen los partidos políticos en el proceso de unidad opositora, porque son los únicos que tienen legalidad para ser parte de un proceso electoral.

El encuentro virtual con Kozak fue solo con el ala de la sociedad civil aglutinada en la Coalición Nacional. Cobró gran significado porque se dio en momentos de fuertes tensiones a lo interno de la CN, entre el bloque de los partidos políticos tradicionales —conformado por PLC, PRN, Yatama y FDN— y las organizaciones civiles —Alianza Cívica, Movimiento Campesino y la Unidad Nacional Azul y Blanco—.

Precisamente fueron personeros de la Alianza Cívica, el Movimiento Campesino y la Unidad Nacional Azul y Blanco quienes participaron en el encuentro con el funcionario de la Administración de Donald Trump.

Fue bueno comunicarme nuevamente con algunos de los líderes de la oposición de @AlianzaCivicaNi, @UnidadNic y @de_campesino con quienes @Secpompeo y yo nos reunimos en Costa Rica el año pasado. — Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) August 12, 2020

El experto en política exterior José Dávila manifestó que el encuentro entre el subsecretario de Estado y las organizaciones civiles fue una forma de darle a estos grupos la importancia que tienen dentro de la CN, en momentos que el proceso de unidad opositora se encuentra en crisis. «Los partidos pretenden hegemonizar la conducción de la Coalición Nacional, minimizando o dejando en segundo lugar a las fuerzas civiles», según Dávila.

«Los partidos políticos que están en la Coalición Nacional realmente no tienen prestigio y deberían de ser más humildes y dejar que sean las fuerzas de abril las que lleven la voz cantante. Lo que pasa es que las fuerzas de abril no tienen personería jurídica, no tienen casillas electorales y tienen que estar aliadas con partidos», dijo Dávila.

Por su parte, el politólogo José Antonio Peraza valoró que si bien el subsecretario priorizó a las organizaciones civiles, Estados Unidos también tiene claro que los partidos políticos tienen su papel en el proceso.

«Privilegió a las organizaciones de la sociedad civil y a las organizaciones nuevas, pero también estemos claros de que Estados Unidos está clarísimo, y eso se lo digo yo porque he hablado con ellos, de que el momento de los partidos ya viene, porque al final de cuentas los que se inscriben en el CSE son los partidos políticos», manifestó Peraza.

Deben reconocer que se necesitan

El politólogo manifestó que los partidos políticos y las organizaciones civiles tienen que encontrar un punto medio en el que ambas partes reconozcan que uno tiene lo que al otro le falta, y viceversa.

«¿Cómo van a participar esos dos grupos que se tienen desconfianza, que tienen visiones diferentes? Porque la sociedad civil es la que atrae a la gente, pero los partidos políticos tienen la legalidad y son parte del sistema. Entonces la sociedad civil tiene dos aspectos: llegar a una negociación con esos partidos políticos o convertirse ella misma en un partido político. Y los partidos tienen que entender que ellos sin la sociedad no van a atraer a la gente, van a provocar el rechazo y la abstención», manifestó el sociólogo.

Aún así, Peraza reconoció que los actores de la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) serán los nuevos actores políticos que Estados Unidos reconocerá en un país democrático. «Hay una especie de reconocimiento que esas que estaban ahí son las fuerzas nuevas que van a destacar en la nueva Nicaragua políticamente hablando», manifestó Peraza.

Asimismo consideró que el subsecretario quiso empujar la consolidación de la oposición nicaragüense, por eso también cree que fue un «llamado de atención» para acelerar el proceso de unidad opositora.

«Creo que era un especie de llamado de atención en el sentido de que ya las discusiones han sido amplias y ya es hora de que vayan tomando acuerdos y que vayan definiendo quiénes son los líderes que van a guiar ese proceso. Yo creo que ya estamos entrando a ese tema, de los liderazgos, de los planteamientos», dijo el politólogo.

El analista político y exrepresentante de Nicaragua ante la ONU, Julio Icaza Gallard, recalcó que las organizaciones civiles se han ganado el reconocimiento internacional por la lucha que libraron en las calles en los momentos más cruentos de la represión contra las protestas en 2018.

«Las organizaciones invitadas al encuentro con el señor Kozak son el núcleo original y fundamental de la Coalición Nacional y no necesitan ningún respaldo externo para evitar que los partidos políticos traten de arrogarse una hegemonía que no han tenido, ni tendrán. Son las organizaciones que cuentan con el respaldo mayoritario de la población nicaragüense y con el respaldo de la comunidad internacional. No creo que haya sido ese el propósito de la reunión, sino el de fortalecer el compromiso de los participantes con la democracia y la libertad en Nicaragua. Lo que se deriva de ese encuentro, en todo caso, es una mayor responsabilidad para los dirigentes de las organizaciones presentes y el país anfitrión de ser consecuentes con el sacrificio y la esperanza del pueblo nicaragüense», consideró Icaza.

Icaza señaló que los conflictos internos en la CN están llevando a perder de vista el verdadero objetivo de la unidad opositora. «Este enredo con los partidos políticos, un sainete de mezquindades, ha hecho perder la perspectiva de que estamos en una guerra contra una dictadura poderosa, feroz y sanguinaria», manifestó Icaza.

Interés de Estados Unidos

Por otra parte, Icaza observó que el interés de una reunión con la sociedad civil nicaragüense obedece a que para el Gobierno de Estados Unidos es importante «evaluar los logros y obstáculos en la solución de los problemas del Hemisferio Occidental» que afectan a su país y más donde existen conflictos «políticamente más sensibles para los votantes estadounidenses de origen latino, como son Cuba, Venezuela y Nicaragua». En ese sentido «el señor Kozak es un diplomático experimentado, buen conocedor de la realidad centroamericana» y en particular de Nicaragua, valoró Icaza.