El optimismo brota en cuatro importantes jugadores de la Azul y Blanco sobre eliminatorias de Qatar 2022

Luis Fernando Copete, Carlos Chavarría, Ariagner Smith y Carlos Montenegro analizan el grupo de la Selección de Futbol para las eliminatorias de Qatar 2022. Los cuatro coinciden en un punto: que es posible llegar al último con opciones reales de clasificar a la siguiente ronda.

«Estamos en un grupo que se puede pelear, siendo coherentes y conscientes de lo que nos va tocar. Será primordial ganar la primera fecha, más en casa con o sin público. Contra Santa Lucía en casa hay que tomar la ventaja desde el principio del partido para ganar. Eso va dar una motivación extra para llegar a Islas Turcas y poder hacerlo mismo. Belice será crucial ganar en casa nuevamente», señala Copete.

Copete indicó que ganando los tres partidos se llega con otra mentalidad ante Haití porque dependeremos de nosotros mismos. «Tocaría jugársela contra Haití, ese roce europeo de la mayoría de sus jugadores no has costado bastante. Haití no va regalar nada, el equipo que tenga para golearlo lo va hacer, lo ha demostrado muchas contra nosotros y otras selecciones», apunta.

El central 11 Deportivo salvadoreño insistió que lo primordial será el primer partido. «Eso va dar la pauta y motivación si quiere clasificar, llegar a algo y pelear. Es hora de dar el paso, así como se dio contra Jamaica, es hora de ganar un partido decisivo a Haití en su casa. Si llega con esa motivación de haber ganado los otros partidos se puede soñar. Hay que tratar de morir con la botas puestas», remarca.

Difícil, no imposible

Carlos Chavarría considera que el grupo bueno los intereses del equipo. «Tampoco hay hay que confiarse, son eliminatorias y todo el mundo quiere darlo todo por el todo. Es un grupo con muchas posibilidades para clasificar si hacemos las cosas bien los partidos que tocan, sobre todo en casa. Tenemos que buscar como ganarlos. La clave será el sacrificio de todos».

Ariagner Smith es más optimista. “Nicaragua tiene bastante chance de pasar a la siguiente ronda. El partido contra Haití es que se debe analizar para hacer un buen juego. Sabemos que allá es difícil. Se tiene que dar el máximo. Eso va ser lo primordial. Dando lo mejor, esperando que los que vayan estar lo hagan en buen nivel. Con bastante trabajo se pueden sacar los partidos, los buenos resultados vienen en base al trabajo”, dice el jugador del Spartaks de Letonia.

Carlos Montenegro calificó el grupo de fuerte y a la vez bonito. «Nos toca iniciar en casa y eso es bueno. Tenemos que hacerlo con el pie derecho: ganando. Son selecciones que el biotipo es la velocidad, el juego es bastante fuerte, tratar de jugar buen futbol. Contrarrestar la velocidad de ellos, con la tenencia del balón. Son pocos partidos y la diferencia de goles es de suma importancia. Hay que provechar jugar en casa y ganar con la mejor contundencia. La meta deben ser nueve puntos, sino mínimo con siete puntos, y jugarnos el primer lugar contra Haití», dice el central de Cartaginés.