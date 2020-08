Por qué el largo feriado de las fiestas patrias a trabajadores del Estado será insuficiente para reactivar el turismo en Nicaragua

El régimen orteguista convirtió a los feriados patrios-14 y 15 de septiembre- en una oportunidad, previa al cierre de año, para darle un respiro al turismo del país, sin embargo esto no es suficiente para reactivar a la llamada industria sin chimenea. Los pronósticos son optimistas, pero a la vez, realistas. Las cámaras de turismo consultadas aseguran que esperan un mayor dinamismo durante la semana libre que el gobierno otorgó a los trabajadores del Estado. A la vez, están conscientes que esto se condiciona por la fuerte contracción del consumo y la destrucción del empleo.

Por su parte, el gobierno que nunca ha dejado de promover actividades de aglomeración, pese a que el país está en la fase de transmisión comunitaria del SARS-CoV-2 hace meses, ha echado andar un plan de reconversión del turismo que abarca tres ejes: el fortalecimiento humano; implementación de protocolos de seguridad y promoción y comunicación. La codirectora del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), Anasha Campbell, explicó en un canal oficialista este jueves que en el 2020 priorizan el turismo nacional.

“Iniciamos desde hace un par de meses un plan para la reconversión de la actividad turística y la recuperación de la industria, donde venimos priorizando y lo hemos dicho desde hace ya tres, cuatro meses que para nosotros en este año 2020 estaremos priorizando al turismo nacional”, dijo Campbell, cuya cartera que dirige maneja con discrecionalidad todos los indicadores que permiten conocer qué tanto ha crecido o retrocedido el sector turístico. De hecho, hasta la fecha sigue sin publicar su anuario de 2019.

Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur), considera que sí puede haber una mejoría del sector durante los días libres, que beneficiaría, principalmente a las empresas fuera de Managua, que de paso, son las que más han sufrido el turismo “cero”.

La líder gremial explica que aunque haya una crisis económica y mucho desempleo, también hay personas que aún conservan su empleo, y con toda la situación de estrés generada por la pandemia de Covid-19, es probable que salgan para relajarse. Ante esto, lo más importante es que eviten las aglomeraciones, expresó.

Valenti dijo que durante el feriado extendido del 10 de agosto, las empresas de departamentos como Matagalpa y Jinotega les reportaron un fin de semana mucho mejor que los anteriores. De tal forma, que con este nuevo periodo libre las pequeñas y medianas empresas podrían “respirar un poco”.

El sector turismo ha sido uno de los más afectados por la llegada del Covid-19. Las medidas de confinamiento obligaron a las poblaciones del mundo a quedarse encerradas en casa, y en Nicaragua, aunque no se decretó cuarentena, una gran parte de la población se resguardó en sus hogares. Hace un poco más de un mes, la gente empezó a salir más, lo que favorece el dinamismo de la economía, pero a la vez, incrementa los riesgos de un rebrote, según advertencias de epidemiólogos.

Leonardo Torres, presidente de la Cámara Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Turística (Cantur), ha visto un cierto repunte en la gastronomía, que incluye bares y restaurantes, pero en la hotelería no tanto. Torres considera que septiembre es el “penúltimo” esfuerzo para que la industria turística pueda dinamizarse, lo que ya se ve en destinos puntuales como San Juan del Sur, Granada, las playas de Tola, dijo.

Él coincide con Valenti que hay una reducción del consumo, y por ende, no esperan que la población desborde los restaurantes, pero sí creen que habrá mayor movimiento.

“No estamos hablando que vamos a tener una ocupación full, pero que sí va a haber algún nivel de consumo en esos días que de alguna manera va ayudar a algunas de las empresas, no a las empresas de todo el país, pero sí a algunas de las empresas”, dijo Valenti.

Los tranques con las aerolíneas

Otro factor que tampoco está ayudando mucho a que el turismo tenga otras entradas económicas es el retraso de las operaciones de las aerolíneas. Los requisitos solicitados por el régimen orteguista para que estas reanuden sus vuelos son incumplibles y las negociaciones se han quedado sin mayor avance.

Valenti confirmó a LA PRENSA que el régimen orteguista había accedido a no pedir la prueba de Covid-19 a la tripulación para ingresar al país. Sin embargo, días posteriores retomaron el requisito anterior, que implicaba que tanto a la tripulación como los viajeros debían presentar un PCR negativo.

Al respecto, Torres dice que el problema es complejo porque, según él, el requisito se solicita cuando la tripulación duerme en el país, es decir, sale del aeropuerto. Sin embargo, el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC) sigue sin publicar sus disposiciones finales.

“El tema de la prueba de Covid creo que es difícil defenderlo. Hay que pedir la prueba de Covid si la tripulación pernocta, pero si no pernocta, no”, expresó Torres, y adujo que otros países centroamericanos también lo han demandado, y que incluso, son más rigurosos con sus medidas de ingreso, como Costa Rica que solicita al visitante un seguro médico y pide que la prueba molecular se haya realizado con 48 horas de antelación al viaje y no 72, como Nicaragua.

Sin embargo, en un comunicado enviado por Canatur se señala que solo este país en el istmo pide el test de Covid al personal de las líneas aéreas. De hecho, hasta este viernes, solo cuatro países solicitan test molecular a sus viajeros: Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

El régimen orteguista solicitó a las aerolíneas que cumplieran cuatro requisitos, entre estos que las empresas de vuelo enviaran al Gobierno con 72 horas de anticipación la lista de los pasajeros, con las copias de sus pasaportes. Para Torres este punto sí se puede revisar y se pregunta para qué quieren una lista con anterioridad.

Su propuesta es que una vez cerrado el vuelo, le envíen el listado, puesto que antes no se puede, ya que así no operan las aerolíneas.

Esto ya lo había expuesto Valenti, quien también recordó que “lo que nosotros manejamos es que se les está pidiendo la prueba del Covid a la tripulación al llegar al país”, pero es un personal itinerante, que va de tránsito, dijo.

Valenti expresa que si no hay respuesta las aerolíneas no van a operar, y con ello, se afecta a las empresas turísticas porque hay muchas que no van a poder aguantar, y con el alargamiento de esta situación probablemente se incremente el número de empresas que cierren.

Torres es claro: “necesitamos nosotros abrir la conectividad aérea para que tengamos fluidez de turismo” , y asegura que esto se tiene que hacer a partir de septiembre, por ende, debe haber flexibilidad.

“Creo que es una incertidumbre que tiene que irse reduciendo en la medida de que vayamos avanzando en el tema de la apertura”, expresó. Agregó que otro de los problemas que se enfrenta con este tema es que el aeropuerto está dejando de percibir dinero, y necesita ingresos, de lo contrario, va a caer en un “déficit extraordinario”. Actualmente solo recibe vuelos chárter y de carga, pese a que abrió hace más de un mes.

Los números no cuadran

Y mientras tanto el sector privado turístico como el Gobierno tienen expectativas relativamente positiva del largo feriado de septiembre, en lo que no coinciden es en los números que manejan sobre la situación hotelera en Nicaragua.

Campbell dice que la media nacional de la ocupación hotelera anda entre un 20 y un 25 por ciento. Sin embargo, desde Canatur tienen reportes más bajos; en promedio anda en 15 por ciento en lo que va del año, pero en este momento, los hoteles reportan entre 2 a 5 por ciento; prácticamente están vacíos.

Por su parte, Torres, de Cantur, aspira a que el sector hotelero suba un 10 por ciento en su ocupación el próximo mes. Dijo que si alguien tiene 10 habitaciones están al 20 por ciento, es decir, de dos a tres habitaciones. «Está bien baja», expresó.