Apicultores elaboran una miel especial para aliviar males asociados al Covid-19

Marzo fue el último mes que Aurora Zeas pudo exportar miel natural a Costa Rica, luego vino la pandemia y no hubo más pedido. De ahí surgió la idea de hacer miel con jengibre para aliviar los males asociados al Covid-19 y venderla al mercado local para compensar las pérdidas.

Aurora Zeas inició su negocio familiar de venta de miel en el 2004 y desde entonces venía creciendo hasta que en el 2018 la crisis sociopolítica y otros factores externos afectaron la producción y demanda del producto. Ahora comenta lo difícil que es continuar sin financiamiento, con los mercados cerrados y con la incertidumbre encima.

“Las exportaciones cayeron primero porque este año la producción en los bosques bajó y a eso se suma la pandemia que nos afectó bastante. Se perdieron contratos y algunos exportadores fuertes dejaron de exportar, pero además hay que tomar en cuenta que ya venimos golpeados por la crisis del 2018 ”, dijo Zeas.

“Ahorita pasó algo atípico, la gente estaba consumiendo miel bastante, eso nos benefició y comenzamos a hacer miel con jengibre, jarabe para la tos, y cuando pensábamos cerrar por un momento no pudimos porque había demanda a lo interno. Eso compensó un poco la caída en las exportaciones”, expresó.

Entre enero y julio de este año, según reflejan cifras preliminares del Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex), Nicaragua exportó solo 308 toneladas de miel natural, 35 toneladas menos comparado con el mismo período de 2019.

Esto permitió ingresos de 842 mil dólares, inferior a los 1.05 millones de dólares en el mismo lapso del año pasado, lo que implica una merma del veinte por ciento.

Zeas manifestó que actualmente el sector también se ha visto afectado por la falta de financiamiento. De manera que no hay expectativas de crecimiento, solo de sobrevivir mientras se supera esta segunda crisis.

“Estamos súper complicados, hay planes para seguir, ya no hablamos de crecimiento pero por lo menos para subsistir porque no hay financiamiento, uno quiere crecer pero es muy difícil si no tenés el respaldo financiero, ahorita estamos en negociación con un banco que tenemos una línea de garantía hipotecaria, parece que por ahí puede haber una oportunidad ”, sostuvo Zeas.

En el 2019 Nicaragua exportó 442 toneladas de miel natural, 101 toneladas menos en comparación con el mismo período de 2018. El año pasado —según los datos más recientes del Cetrex— la reducción en volumen generó 1.34 millones de dólares. (Vea infografía).

Los principales mercados de la miel natural

Actualmente el 80 por ciento de la miel que se produce en Nicaragua es para exportación, el principal mercado es Alemania, seguido por Holanda, Costa Rica y Bélgica.

Solo el 20 por ciento de la producción se consume a nivel nacional, aseguran los apicultores. Entre 2017 y 2018 el precio promedio de la miel a nivel internacional rondó entre 3.7 y 4.2 dólares por kilo de miel exportado.

La producción de miel ocurre principalmente en León, Boaco, Mateare, Tipitapa, Matagalpa y Jinotega, donde están involucrados más de 1,200 apicultores, un tercio son mujeres.

En los últimos años, los apicultores han tenido que lidiar con la deforestación, las malas prácticas agrícolas, así como el cambio climático, que ha provocado sequía y vientos, que son enemigos de las abejas.