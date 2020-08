Las tormentas tropicales Laura y Marco, amenazan convertirse en mega-huracán al chocar en el Golfo de México

Esta noche las tormentas tropicales Laura y Marco se fortalecerán al pasar por el noroeste del Mar Caribe y acercarse a la península de Yucatán; y se espera que para el lunes puedan chocar en el Golfo de México y convertirse en un mega-huracán.

Si así sucediera, sería la primera vez y algo nunca visto en los registros el clima del tiempo. Ambas tormentas convertidas en un gigantesco ciclón impactaría fuertemente la zonas costeras, agravando aún mas sus economías afectadas por la pandemia del coronavirus.

Para este sábado por la noche el Centro Nacional de Huracanes advierte sobre la tormenta tropical y alertan sobre el huracán sobre estas regiones, el que en caso de converger crearía el efecto «Fujiwhara», que es cuando dos vórtices orbitan en un centro común.

Tropical Depression #Fourteen is forecast to strengthen over the northwest Caribbean Sea and approach the Yucatan peninsula of Mexico late Saturday. A Tropical Storm Warning and Hurricane Watch are in effect for portions of that area. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/6LOKYIu9a3 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 21, 2020

Asimismo compartieron gráficas en su sitio oficial y redes sociales, explicando datos sobre esta depresión tropical que amenazan convertirse en una mega-tormenta.

Here are the 11 AM AST Key Messages for Tropical Storm #Laura. Tropical storm conditions will spread across the Virgin Islands and Puerto Rico today. More info: https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/coRKPZ02Vv — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 22, 2020

1200 PM AST/EDT: Satellite derived wind data indicate that #Laura‘s maximum sustained winds have increased to near 45 mph, with higher gusts: https://t.co/Gmdjw0PMr8 pic.twitter.com/foEuiiSPC0 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 22, 2020

Las tormentas tropicales Laura y Marco se desplazan al Golfo de México.

Dos huracanes remolineando el Golfo, algo nunca visto

“Nunca hemos tenido dos huracanes simultáneamente en el Golfo de México”, dijo Philip Klotzbach, investigador de huracanes en la Universidad Estatal de Colorado, en un correo electrónico. «Hemos tenido dos tormentas con nombre en el Golfo de México en dos ocasiones distintas»: Así lo dieron a conocer The Washington Post y Telemundo.

Klotzbach también recordó que un 4 de septiembre de 1933, que una tormenta tropical atravesó la península de Florida y que un huracán de categoría 3 tocó tierra en Brownsville.

También una tormenta sin nombre impactó en el Golfo al mismo tiempo, que la tormenta tropical Beulah, u 18 de junio de 1959.