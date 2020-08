«Recordemos que el Covid-19 no se mide por el número de casos que llegan a un hospital», advierten médicos

Médicos independientes hicieron nuevamente el llamado a la población nicaragüense, en especial a los jóvenes, de extremar y mantener las medidas de prevención contra el Covid-19 luego que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que hay un mayor contagio en personas de 20, 30 y 40 años, e «impulsando con más frecuencia la propagación» del virus.

El relajamiento de las medidas que se ha visto en la población en las últimas semanas, y que abona a la aparente «normalidad» que se observa en el país, preocupa al gremio médico porque el rebrote -afirman- es inminente.

La OMS expuso que muchos de los jóvenes no muestran síntomas de la enfermedad, por lo que no saben que están contagiados, y esto pone en riesgo a los grupos más vulnerables como las personas de la tercera edad y las que presentan comorbilidad.

«El problema es que los jóvenes, en la mayoría, son asintomáticos, y van a ser muchos y van a seguir contagiando a otros que sí tienen comorbilidades o sí tienen mayor riesgos de desarrollar la forma más severa de la enfermedad», dijo el epidemiólogo Rafael Amador.

El especialista señaló que para conocer el impacto que tendría el virus en este segmento de la población se necesita conocer las estadísticas de comorbilidades, por ejemplo, qué porcentaje padece de obesidad, diabetes, hipertensión, entre otras enfermedades.

«En la medida que tengás estas estadísticas de porcentajes, así se eleva el riesgo a más cantidades de jóvenes a desarrollar la forma más severa de la enfermedad en el sentido de que esta población joven tiene comorbilidades», explicó el doctor.

En Nicaragua es difícil pronosticar

Al respecto, el especialista en salud José Antonio Delgado, destacó que en el país es difícil conocer qué grupos de la población son los más afectados o si los jóvenes corren algún riesgo -por presentar alguna enfermedad asociada- pese a que esta información tiene que ser pública, por lo que no se puede brindar una mejor recomendación y orientación a la gente.

«Lamentablemente no tenemos una información creíble y lo más acercado a la realidad por parte de la autoridad correspondiente (…) en medicina nosotros tenemos que conocer la mayor cantidad de datos y procesar esa información», dijo el doctor Delgado, quien agregó que la advertencia de la OMS, pese a que es basado en estudios poblaciones de países de Europa, es aplicable al contexto del país.

Un informe sobre el diagnóstico de las pruebas para detectar Covid-19 del Ministerio de Salud (Minsa) filtrados por Anonymous —organización de ciberactivistas que se dedican a intervenir datos en el ámbito virtual para revelar información a la población o alimentar causas sociales con las que se identifican— reveló que las personas más afectadas por esta enfermedad en el país son de las edades de 30 a los 60 años.

Hay que cuidar más a los niños

Un informe publicado en The Journal of Pediatrics y dado a conocer por The Harvard Gazette, reveló que los niños tienen una mayor carga viral de lo que se creía, sobre todo en los dos primeros días de la infección.

Ante este nuevo dato, el epidemiólogo recalcó que -si bien se manejaba la información de que los niños eran altos portadores del virus- ahora se debe aumentar la seguridad de los menores de edad en momentos en que los colegios públicos mantienen abiertas sus puertas. El informe filtrado del Minsa también señaló que, en el periodo de febrero a julio, 23 menores de un año resultaron positivos de Covid-19.

Extremar medidas

El epidemiólogo Amador manifestó que la población debe tomar en cuenta tres factores para entender que el rebrote ya se puede estar dando: Más del 90 por ciento de la población total del país sigue siendo susceptible al virus, es decir, menos del 10% se ha contagiado; hay una mayor cantidad de virus circulando en las comunidades y el comportamiento irresponsable de la gente.

«Tenés que sumar que el virus anda circulando de forma más agresiva en la comunidad porque hay gente más contagiada que al inicio de la epidemia, y además de eso, la gente se está relajando como si no pasara nada (…) tenés el enorme riesgo de provocar un rebrote», manifestó el especialista.

Por su parte, el doctor Delgado explicó que lo que pasa en los hospitales solo es el 20% del comportamiento del virus, por lo que no debe incidir en el relajamiento de las medidas de las personas. «Recordemos que la enfermedad del Covid-19 no se mide por el número de casos que llegan a un hospital, eso es apenas el 20%, el otro 80% restante está en casa y ese número masivo de pacientes que tenemos en casa no se contabilizó en el primer repunte y difícilmente se va a contabilizar en este segundo», subrayó.

«Lo que tenemos que hacer nosotros es extremar y cumplir las medidas de contención del Covid-19, no solamente lavarnos las manos, sino mantener la distancia de dos metros y evitar los aglomerados (…) porque si el aumento de casos se da, va haber muchas muertes que se pudieron evitar, pero lamentablemente se va a dar porque muchas de las personas no están tomando las medidas de contención porque carecemos de un referente que nos guíe qué es lo que debemos hacer y carecemos de una campaña efectiva de contención de Covid-19», recomendó el doctor Delgado.