Denuncian la muerte de dos profesores por Covid-19 en Matagalpa

Esta semana dos profesores de Matagalpa fallecieron con síntomas asociados al Covid-19, denunció la Unidad Sindical Magisterial (USM) este sábado 22 de agosto. Un docente murió el miércoles 19 y dos días más tarde, el viernes 21, murió una profesora que impartía clases en el instituto Miguel Larreynaga, de la ciudad de Matagalpa.

Pese a que la pandemia de Covid-19 no ha terminado, en Matagalpa se ha obligado a profesores y estudiantes a que asistan a clases presenciales. «Desde el momento que no les llegan los alumnos, ya los están enviando a los hogares de los alumnos para reconquistarlos y que asistan a clase, porque ya no están aceptando que les lleven las guías de estudios», señala la profesora Lesbia Rodríguez, coordinadora de la USM.

Además, debido a que se acercan las fiestas patrias, los colegios están saliendo a marchar en desfiles escolares. Y no hay un profesor activo al que no le exijan que asista, afirma Rodríguez. «No hay uno que diga que no quiere ir, los envían a todos».

«Los obligan a andar en marchas, en ferias, tienen que andar visitando. Todas esas cosas. No podemos saber dónde se contagió», sostiene.

Matagalpa

Con 1,122 casos sospechosos verificados hasta este 19 de agosto, Matagalpa es el segundo departamento más afectado por la pandemia del nuevo coronavirus en el país. Solamente superada por Managua, que ya acumula 3,751, de acuerdo con el conteo independiente del Observatorio Ciudadano de Covid-19.

En cuando a los fallecimientos por causas asociadas al Covid-19, el departamento representa el 8 por ciento del total registrado (2,652 muertes) por el observatorio hasta el 19 de agosto.

Hasta el 18 de agosto a el Ministerio de Salud reportaba 4,311 casos confirmados, 967 activos, 3211 recuperados y 133 fallecidos (tasa de letalidad del 3 por ciento) en todo el país.