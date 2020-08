El legendario ex jugador de los Orioles de Baltimore y miembro del Salón de la Fama de Cooperstown desde el 2007, Cal Ripken Jr., anunció en días recientes que logró vencer al cáncer de próstata luego de seis meses batallando contra dicha enfermedad. Ripken estuvo en Nicaragua impartiendo clínicas en el 2008 y por situaciones fuera de su alcance la visita no terminó como esperaba.

Cal arribó al país la noche del jueves 13 de noviembre y según su agenda estaría durante cinco días participando en una serie de sesiones de entrenamiento con niños de entre ocho y 12 años, de las ciudades de Granada, Managua y León. Según los informes 360 niños (120 por cada ciudad) y 90 entrenadores (30 por cada ciudad) participarían de las clínicas de Ripken, quien contó con el apoyo de Dennis Martínez.

Todo salió bien en Granada, donde Cal Ripken Jr. hasta recibió las llaves de la ciudad. También en Managua las cosas resultaron como se esperaba. Sin embargo, en León todo fue diferente, a tal punto que el histórico pelotero estadounidense ni siquiera hizo el viaje a la Ciudad Metropolitana.

¿Qué pasó?

Y es que según los archivos, la embajada de Estados Unidos advirtió en esos días a sus ciudadanos en Nicaragua sobre «crecientes preocupaciones de seguridad», debido “a los enfrentamientos violentos entre simpatizantes del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional y opositores que protestan por lo que consideran fue un fraude en los comicios municipales del 9 de noviembre”, según publicó entonces ESPN.

Ripken salió de Nicaragua la mañana del 18 de noviembre, justo cuando, según los reportes de esos días, “opositores preparaban una marcha de protesta”. Según informó la embajada de Estados Unidos, le decisión de suspender la clínica en León se hizo de mutuo acuerdo con la alcaldía de esa ciudad y con el fin de “evitar mayores inconvenientes».

Vencedor del cáncer

Recientemente, Cal Ripken Jr., hizo pública la noticia de que se convirtió en sobreviviente de cáncer de próstata, un mal con el que luchó durante seis meses.

“Han sido unos meses bastante milagrosos para mí. Estoy libre de cáncer. La cirugía no podría haber ido mejor; el resultado no podría haber sido mejor, y he vuelto a hacer todo lo que hacía antes”, expresó el legendario Salón de la Fama de MLB que mañana cumplirá 60 años.

Según explicó, el cáncer no logró diseminarse en otros órganos de su cuerpo y señaló estar en perfectas condiciones, gracias a una cirugía a la que se sometió en el mes de febrero.

Cal Ripken Jr. jugó toda su carrera de 21 temporadas y 3001 partidos con los Orioles de Baltimore. Conectó 3,184 imparables y disparó 431 jonrones. Fue el Novato del Año en 1982 y ganó el premio de Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 1983 y en 1991. Fue invitado 19 veces al Juego de Estrellas, ganó dos Guantes de Oro y ocho Bates de Plata.

En septiembre de 1995 le arrebató al histórico Lou Gehrig la marca de más partidos consecutivos jugando y la dejó en 2,632, un récord que se mantiene vigente. En el 2007 fue elegido como miembro del Salón de la Fama con el 98.5 por ciento de los votos.