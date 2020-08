¡Qué muralla! Neuer le da la sexta Champions League al Bayern de Múnich

El último hombre en pie se convirtió en el primero. Manuel Neuer fue esa muralla que necesitaba el Bayern de Múnich para sostener el engranaje final. Nunca cedió su invencibilidad, no permitió que la pelota cruzara la línea de gol. A Neuer parece que nada le asusta, nada le aplasta, no hay manera de silenciarlo ni doblegarlo. Ni el sol, ni la lluvia o estando dentro de un témpano de hielo, con su actuación monumental en el primer tiempo sobre el disparo de Mbappe y en el segundo frente a Marquinhos mostró un músculo que solo lo hacen las leyendas del futbol. El Bayern consiguió su sexta orejona, derrotando 1-0 en Lisboa al PSG.

Fue un partido de más grises que colores, el cual se fue perdiendo en la neblina de la segunda parte. Reinó la imprecisión en el PSG. Resultó increíble ver a un Neymar jugando tan mal al futbol, el niño que nació con la pelota pegado a los pies, no completaba un pase y tampoco recepcionaba como de costumbre. Mucho mejor Di María y, Mbappe, encontró oportunidades que las estrelló en Neuer. Mientras el Bayern sin rozar la brillantez encontró en los balones aéreos el hueco de la felicidad, con el gol de Coman al 62′. Un pase de Joshua Kimmich al jugador francés, quien estaba increíblemente en ventaja numérica (dos contra uno) ante Kehrer, liquidó al proyecto de los más de mil millones de dólares.

Una emocionante primera parte

El primer tiempo no necesitó de goles para ser emocionante. El Bayern de Múnich mantuvo su guión inicial de presión alta para provocar pérdida de balones, mientras el PSG trataba de relajar la incesante marea. Esa recuperación rápida de los alemanes no era convertido en llegadas de peligros en los primeros 20 minutos, quienes divagaban en el frente de ataque. El PSG avisó en su primera llegada con Mbappe, tras un pase de Leandro Paredes, pero Kimmich tapó. Y después fue el mismo delantero francés quien asistió a Neymar, el brasileño quedó cara a cara con Neuer e hizo la atajada del primer tiempo.

Lewandowski, desaparecido, surgió de forma letal al 21′. recibió una pelota de Davies, giró a su antojo en el área pequeña, Bernat nunca llegó a presionarlo, pero le faltó fortuna al estrellar el disparo en el poste. Al 23′ Ander Herrera se acompañó con Di María para perforar las redes, pero la pierna derecha del argentino es un caos. Más tarde (30′) Lewandowski nuevamente, esta vez de cabeza, pero Keylor Navas estaba bien posicionado para rechazar la pelota.

El Bayern mantenía la misma tónica, buscando la cabeza de Lewandowski o Müller pero el PSG ya encontraba opciones de salidas. Al 44′ Ander Herrera y Mbappe se combinaron en otra jugada con cara de gol, sin embargo, el disparo de Mbappe fue endeble. El cierre del primer tiempo se dio con un tapón de Navas a un misil de Gnabry. Y la polémica si era penalti o no el derribo de Kehrer a Coman.

A pesar del dominio de la pelota del Bayern en la segunda parte y el acoso constante, las jugadas no se traducían en llegadas de peligro, no obstante, es mejor tener la pelota cerca y así evitar las maniobras del oponente. El PSG se vio desfondado en la recta final del encuentro, descerebrado en el medio campo y sin oportunidad de salidas. Encontró suspiros en los balones largos, pero el último hombre en pie era imbatible. Neuer se convirtió en un gigante en el área pequeña cuando se le necesitó, Thiago Alcántara apretó el mediocampo y Coman clavó el dardo. Aquí no hubo injusticias, ganó el mejor equipo de todo el torneo, el cual terminó sin conocer la derrota y consagró su triplete.