Más de diez mil hogares se lograron colar en la sombrilla del subsidio energético en un año

En medio de la crisis sanitaria y las limitaciones financieras, cada vez son más los hogares que se han ceñido la faja para ahorrar lo más que se pueda en el consumo de energía eléctrica y así lograr entrar a la sombrilla del subsidio que se mantiene para quienes consumen entre 0 y 150 kilovatios al mes.

Un ejemplo claro es Sara Aguirre, quien perdió su subsidio desde diciembre del 2018 y lo volvió a recuperar en febrero de este año, solicitando un medidor adicional para una habitación que alquila.

“Estuve pagando 1,300 y 1,500 córdobas, pero luego me di cuenta que era necesario independizar la luz del cuarto que rento para disminuir el consumo y, efectivamente, al siguiente mes recupere el subsidio”, dijo Aguirre.

Según datos del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), en el primer semestre del año el Estado destinó 34.20 millones de dólares para subsidiar a 877,704 usuarios del sector eléctrico, 10,789 subsidiados adicionales, con respecto a junio del 2020, eso pese a que con la autocuarentena que provocó la pandemia las familias pasaron mucho más tiempo en sus casas.

En promedio, por cada usuario entre enero y junio de este año se destinó 38.9 dólares para subsidiarlo (6.4 dólares al mes), cuya estimación resulta de dividir el monto total entre el número de beneficiarios.

De igual forma, el informe de ejecución presupuestaria de enero a junio 2020 revela que las devoluciones, de donde sale el subsidio residencial, ascendieron a 1,485 millones de córdobas, de los cuales 1,174.6 millones de córdobas (34.20 millones de dólares) fueron destinados para esta subvención, que se da desde el 2005.

“Del total de devoluciones, las correspondientes al subsidio tarifario de energía alcanzaron 1,174.6 millones de córdobas, superiores un 18 por ciento con respecto al mismo periodo 2019, en el que se registraron devoluciones por 995.4 millones de córdobas”, indica el informe.

¿Por qué aumenta el número de usuarios?

Según el INE, en el primer semestre un total de 877,704 usuarios del sistema eléctrico gozaban de subsidio, mientras que el año pasado para la misma fecha hubo 866,915.

Este aumento de usuarios en el sector eléctrico se da precisamente cuando el país enfrenta una fuerte crisis debido a la pandemia. Pero además el país ya está resentido desde el 2018, ya que desde entonces aumentó el desempleo y se han dado alzas en los combustibles, los productos de la canasta básica y la energía eléctrica.

El economista Javier Mejía Castro, del Centro Humboldt, manifestó que es evidente que esto se debe al contexto actual en que muchas familias se encuentran en una situación difícil porque más de algún miembro ha perdido su fuente de ingreso.

“Se está subsidiando a más clientes que en años anteriores, esto solo refleja que más personas están implementando medidas de eficiencia energética en los hogares y esto tiene cierta lógica por la situación actual”, dijo Mejía.

Subsidio se achica cada año

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que hasta el 2017 toda familia que consumía hasta 150 kilovatios recibía un descuento del 53 por ciento y pagaba el restante. No obstante, a inicios del 2018 fue modificada la Ley 272, Ley de la Industria Eléctrica y cada año se va reduciendo el porcentaje del subsidio. De tal manera que hasta el 2022, los que consumen de 0 a 50 kilovatios mantendrán un descuento del 50 por ciento; de 51 a 100 kilovatios, un 45 por ciento; y de 101 a 150 se reducirá a un 25 por ciento.

Al respecto, Mejía señala que aunque ha disminuido el subsidio eléctrico, la gente está haciendo un esfuerzo por mantenerlo, porque de lo contrario el pago de la energía resulta ser una carga pesada para los hogares.

El ingeniero eléctrico Larry Sotelo, en la revista Renovables, dio a conocer que la reducción del subsidio tiene tres impactos negativos: el incremento en el pago de la energía y los cargos de comercialización y alumbrado público; de manera que estos clientes al final del 2022 pagarán un tercio más de lo que pagaban antes de la aplicación de la ley.

Planificar y controlar el consumo del hogar

El cambio en la forma de cómo retener el subsidio eléctrico supone para los hogares nicaragüenses un fuerte desafío en materia de eficiencia y de ahorro en la casa, porque debe saber que con solo una décima que sobrepase el promedio mensual máximo, usted pierde el beneficio.

Es por ello que especialistas recomiendan planificar el consumo del hogar, mediante el establecimiento de un menú de consumo diario. Este debe contener los nombres de los aparatos y electrodomésticos disponibles en la casa y el consumo por hora de cada uno de estos.

Sin embargo, hay casos en que los usuarios pese a llevar un control y reducir su consumo, su facturación nunca baja.

Tal es el caso de don Juan Pablo Dávila, quien hasta puso luces solares para reducir su consumo, pero ni aun así logró bajar su recibo de los 1,800 córdobas.

“¿Qué no hemos hecho? Todos los días se encienden las luces tardes, no se lava diario en la lavadora, igual tampoco usamos seguido la plancha y aun estando en la casa, no pasamos viendo televisión, entonces no entiendo qué debo hacer”, dijo Dávila.

Asentamientos ya no tienen subsidio

Por otra parte, hay que tomar en cuenta que hasta el año pasado todavía había hogares que podían acceder al subsidio eléctrico de los asentamientos y barrios económicamente vulnerables, el cual este año desapareció.

Con esta supresión, más de 30,000 hogares en los barrios comenzaron a pagar normal la tarifa de energía eléctrica y si consumen menos de 150 kilovatios al mes, aún pueden cobijarse con la sombrilla de la tarifa social.

El subsidio a los asentamientos y barrios económicamente vulnerables inició en junio del 2008, entrando al poder el régimen de Daniel Ortega. En 11 años el programa social costó 76.2 millones de dólares, reflejan cifras oficiales.

La razón principal porque los usuarios buscan un subsidio, se explica en el estudio “Mercado eléctrico de Nicaragua. Diagnóstico y Recomendaciones”, de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), el cual detalla que hay varios factores que encarecen la electricidad, entre ellos, los contratos onerosos con los generadores y las altas pérdidas energéticas de la empresa distribuidora Disnorte-Dissur, que al final asume el consumidor.

Managua con más subsidios

Datos del Instituto Nicaragüense de Energía (INE) confirman que el departamento de Managua tiene el mayor número de beneficiarios con esta subvención, donde seis de cada diez usuarios son alcanzados por este subsidio estatal.

El INE indica que en los nueve municipios que conforman Managua la distribuidora Disnorte-Dissur tiene 369,898 clientes, de los cuales 238,434 fueron subsidiados hasta junio de este año, lo que equivale al 64 por ciento del total.

Los municipios de Managua con más familias subsidiadas son: San Francisco Libre con un 85 por ciento de beneficiados del total de sus usuarios; Villa Carlos Fonseca con 83 por ciento; San Rafael del Sur con un 83 por ciento; Tipitapa con un 79 por ciento y la capital, Managua, recibe un subsidio del 64 por ciento del total de usuarios.