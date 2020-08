Seminario vial deja 40 millones de córdobas a la Policía Orteguista en seis meses

La Policía Orteguista (PO) ha encontrado otra huaca de donde extraer recursos a la población. Se trata del seminario de educación vial, que hasta la primera mitad del año le ha generado en recaudación 40.48 millones de córdobas, revela el informe de ejecución presupuestaria de enero a junio de este año.

Según el informe, este año se esperaba recaudar 7.76 millones de córdobas en el seminario de educación vial.

De hecho, el año pasado para la misma fecha se habían recaudado 28.10 millones de córdobas y, de igual forma, la meta era conseguir 7.51 millones de córdobas este primer semestre. No obstante, el Informe de Liquidación del 2019 indica que al final del año se recaudó 67.07 millones de córdobas.

La Ley de reformas y adiciones a la Ley 431, “Ley para el régimen de circulación vehicular e infracciones de tránsito”, aprobada en 2014, en el artículo 24 explica que la suma de tres infracciones de mayor peligrosidad durante un año, seis infracciones peligrosas o la combinación de ambas en al menos cuatro ocasiones, son catalogadas de reincidencia y si es por primera vez que ocurren, se aplica una suspensión de licencia por tres meses, la segunda por seis meses y hasta un año en la tercera ocasión.

La misma ley aclara que en todos los casos anteriores, el conductor está en la obligación de asistir a un seminario, el cual dura mediodía y es impartido por agentes de tránsito. Sin embargo, según personas que han participado, no es más que un conversatorio con las autoridades. El costo de este curso es de 2,000 córdobas, más 170 por la emisión del certificado. Y aparte, el pago de las multas, cuya cifra depende del tipo de infracción cometida.

Varios conductores han señalado a LA PRENSA que la Policía Orteguista los está forzando a asistir a los seminarios luego de tener tres multas acumuladas en menos de un año, sin importar la gravedad de las infracciones cometidas.

Un conductor afectado por estas disposiciones expresó que a él lo mandaron al seminario y en vez de cobrarle 2,000 córdobas como establece la ley, fueron 2,100 córdobas, más 170 córdobas de un certificado y la multa.

“El seminario dilató solo tres horas, llegué un lunes a las 8:00 de la mañana y terminó a las 11:00, luego me dijeron que el certificado le quedaba a la Policía, no me lo dieron”, relató.

Con fin recaudatorio

Al respecto, el economista Luis Murillo señala que hay dos cosas que se deben valorar: lo primero es que la Policía no está educando a los conductores. “Más bien está tratando de recaudar y les pone multas y se ha visto con mayor frecuencia la suspensión de licencia, esto lo hace para mandarlos al seminario y eso les está generando mayores niveles de ingresos a la Policía”, dijo Murillo.

Actualmente al régimen le urgen recursos para cubrir su creciente déficit presupuestario como consecuencia de la dificultad que está enfrentando para obtener nuevos recursos externos debido a las sanciones impuestas y la caída en las recaudaciones.

Según el informe de ejecución presupuestaria, hasta junio de 2020 los tributos cayeron cerca del dos por ciento en comparación con el mismo período de 2019. Pero si se compara con el primer trimestre hay un desplome del 23.86 por ciento.

Por otra parte, Murillo considera que en este nuevo contexto y ante la pérdida de empleo, más personas se están movilizando y eso ha provocado un aumento en las infracciones y en consecuencia mayores ingresos por el seminario de educación vial.

Multas de tránsito

Sin embargo, la principal fuente de ingresos siguen siendo las multas de tránsito. Hasta la primera mitad del año el régimen de Daniel Ortega obtuvo de la recaudación por multas en infracción de tránsito 116.21 millones de córdobas, logrando un 8.2 por ciento más que en el mismo lapso del año pasado, revela el informe de ejecución presupuestaria de enero- junio 2020.

El año pasado para la misma fecha el gobierno había captado por este rubro 107.31 millones de córdobas, lo mismo que en junio del 2018, cuando se dio la crisis sociopolítica.

En 2019 la Policía Orteguista registró 41,920 accidentes de tránsito, es decir 114.8 diarios en promedio. En ese año hubo 846 fallecidos (2.3 muertos diarios) y 3,278 lesionados por esta causa. La mayoría de los accidentes que sucedieron ese año fueron por desatender las señales de tránsito.

Otras recaudaciones

En otras recaudaciones a la Policía no le ha ido tan bien, por ejemplo, en concepto de licencia de conducir. Hasta junio captó 18.32 millones de córdobas, un 38.5 por ciento de ejecución, revela el informe de ejecución de enero a junio 2020.

En cuanto a los certificados de antecedentes policiales y penales se captó en el período antes mencionado 9.19 millones de córdobas, una ejecución del 37 por ciento.