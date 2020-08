Obispo Silvio Báez: «la Iglesia no quedará nunca derrotada»

El obispo auxiliar, monseñor Silvio José Báez, manifestó este domingo que la Iglesia católica no podrá ser «nunca derrotada» por los «poderes humanos» que la persiguen y la intimidan, en momentos que particularmente la Iglesia en Nicaragua y sus líderes religiosos enfrentan una escalada de agresiones y ataques.

«Jesús resucitado, quien posee las llaves de la muerte y del Hades, como dice el apocalipsis, nos asegura que la Iglesia no quedará nunca derrotada. Tampoco los poderes humanos que se imponen en la historia con la mentira y la violencia. Aunque intimiden a la Iglesia y la persigan, nunca podrán acabar con ella», dijo monseñor Báez en la homilía de este domingo en la iglesia Santa Agatha en Miami, Florida, Estados Unidos.

Aunque monseñor Báez no mencionó Nicaragua, que es su país de origen y de donde se tuvo que ir en medio de ataques y amenazas del régimen de Daniel Ortega, el obispo manifestó que esa situación ocurre «en algunos países» donde «la Iglesia es atacada por estar al lado de la vida y de la justicia. Defendiendo a los pobres y a las víctimas». «Sin embargo, por dura que sea la persecución, tenemos la certeza de que las fuerzas tenebrosa del mal no tienen la última palabra y no doblegarán ni destruirán nunca a la Iglesia. Jesús nos lo asegura. No tengamos miedo», dijo Báez.

El pasado mes de julio ocurrieron numerosos casos de vandalismo y profanaciones en parroquias, siendo el más emblemático el ataque del 31 de julio en la capilla de la Sangre de Cristo, de la Catedral de Managua que hizo arder en llamas todo el lugar, lo que fue calificado por el cardenal Leopoldo Brenes como un «acto terrorista».

Desde 2018, el régimen de Daniel Ortega tiene un discurso defensivo contra los obispos de la Iglesia católica, debido a que los religiosos acompañaron la demanda ciudadana de un cambio de gobierno mediante elecciones libres. Además, obispos y sacerdotes, entre ellos monseñor Silvio Báez, denunciaron la represión armada contra las protestas civiles. Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) participaron como mediadores en un fallido diálogo nacional, entre los sectores opositores y el régimen orteguista, para buscar una salida pacífica a la crisis social. Pero debido a la brutal represión armada contra los manifestantes, las conversaciones se suspendieron.

Los sacerdotes y obispos mantuvieron sus llamados a detener la represión y las iglesias y parroquias fueron refugio de los manifestantes, lo que provocó que esta fuera blanco de los ataques irracionales del orteguismo. En ese contexto, el obispo Báez salió del país en 2019 a solicitud del papa Francisco, para proteger su integridad física.