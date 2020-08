Jonathan Loáisiga: «este rol que tengo me está gustando»

Dicen que el peligro llega más a prisa cuando se le desprecia. Ese no es el caso de Jonathan Loáisiga, el veloz lanzador derecho de los Yanquis, quien por el contrario, se siente atraído por el riesgo. Al pistolero pinolero le gusta más sofocar rebeliones que iniciar los enfrentamientos.

Loáisiga no sabe cuál será su próxima asignación, más aún cuando ha sido mencionado por su mánager Aaron Boone, como uno de los candidatos para sustituir en la rotación al zurdo James Paxton, quien ha vuelto a lastimarse, pero no oculta lo bien que se siente saliendo desde el bullpen.

“Este rol que tengo ahorita de trabajar a la mitad de los juegos me está gustando”, asegura el big leaguer a LA PRENSA. Y las estadísticas indican que ha sido una decisión muy atinada de su dirigente. Loáisiga tiene 0.00 en 4.2 entradas acumuladas en sus tres últimas salidas.

Sin embargo, su magnífico repertorio con tres lanzamientos sobre average, constituye una tentación para los Yanquis, quienes lo mencionaron junto con los jóvenes Michael King y Nick Nelson, para ocupar el turno de Paxton, quien estará fuera al menos dos semanas.

“Como he dicho siempre, yo estoy listo para trabajar donde me necesite el equipo. Si es de abridor, está bien, o si es de relevo, también, pero me ha gustado trabajar como lo he hecho en los últimos partidos, en los que he entrado a la mitad de los juegos”, aseguró el veloz tirador nica.

Jonathan, quien tiene cifras globales de 2-0 y 2.77 en 13 innings, con 15 ponches y cuatro bases en la temporada, acumula registros de mayor eficiencia como relevista. Tiene récord de 2-0 y 2.35 en 7.2 episodios en faenas de relevo, mientras presenta 0-0 y 3.38 en 5.1 innings como abridor.

“Yo lo que quiero es establecerme de una vez por todas en las Grandes Ligas y gracias a Dios las cosas han salido muy bien. Ojalá pueda seguir así, que ayude al equipo lo más que se pueda y que yo logre consolidarme. Esas son las metas que tengo ahora mismo”, indicó el tirador.

Una variante muy clara en las últimas salidas de Loáisiga ha sido darle la preeminencia a su recta como arma principal, mientras reduce el uso de la curva. El 65.9 por ciento de sus disparos son rectas, un incremento de significado respecto al 56.4 por ciento del 2019 y el 55.7 del 2018.

Ahora, no son rectas cualquiera. El nica tiene un average de velocidad de 96.9 millas por hora, de acuerdo a Fangraphs.com, alcanzando con frecuencia 98 y 99 millas. Las rectas las usa tipo sinker (dos costuras) que busca la zona interior del bateador y de cuatro costuras alta y hacia afuera.

Luego de la suspensión el fin de semana de la Serie del Subway entre Yanquis y Mets, los bombarderos podrían regresar a la acción hasta este martes contra los Bravos, a menos que haya una variante. Y el turno podría ser para Masahiro Tanaka como pitcher abridor.

Mientras tanto, Loáisiga ha continuado trabajando con sus compañeros en el Yankee Stadium y se mantiene listo para lo que decida el mánager Boone, quien lo podría poner a abrir mientras vuelve Paxton o lo deja como relevista, donde el nica se ha sentido cómodo últimamente.

Detalles

Jonathan Loáisiga ha lanzado en seis partidos este año y tiene 2-0 y 2.77 en 13 innings, con 10 hits, cuatro carreras limpias, cuatro bases y 15 ponches.

En sus últimas tres salidas estrictamente como relevista muestra, 1-0 y 0.00 en 4.2 innings, con cuatro hits, sin carreras y sin bases, con cinco ponches.

En estos tres trabajos, el “Pistolero de Las Sierritas” ha hecho 64 disparos, de ellos el 69 por ciento ha sido strikes (43) y el 31 por ciento (19) bolas.

Los Yanquis tienen marca de 5-1 en los seis juegos que ha lanzado Loáisiga. Solo cayeron 4-2 ante Tampa Bay el pasado miércoles 19 de agosto.

Eso significa que el nica es del grupo de relevistas que lanza cuando el equipo está arriba o el juego está en línea, así que le tienen mucha confianza.