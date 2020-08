Una vida de escándalos: los diez momentos más polémicos de Ricardo Mayorga

1. Acusado por violación

En septiembre de 2004, un mes antes de su pelea contra el boxeador Félix «Tito» Trinidad, Mayorga se vio envuelto en un escándalo al ser acusado de violación. La denunciante fue una joven de 22 años a la que, de acuerdo con la acusación de la Fiscalía, el púgil granadino habría penetrado vía anal en un hotel capitalino al que ambos acudieron para tener relaciones sexuales el 31 de agosto de ese año.

La joven dijo que no había acuerdo para sostener «relaciones sexuales contranatura». Y el dictamen médico legal concluyó que la muchacha presentaba «penetración anal y vaginal, desgarros y laceraciones múltiples muy recientes».

Luego de perder por nocaut en el octavo asalto ante Trinidad, volvió a Nicaragua y fue puesto bajo arresto domiciliario. La madrugada del 7 de diciembre de 2004 el juez Julio César Arias lo declaró inocente.

«Siempre fue inocente. Quiero darle gracias a Dios y a la Virgen porque podré estar en la Gritería y pasar una Navidad feliz con mi familia», expresó sin mucha emoción. Y el abogado acusador, Arbel Medina, declaraba que «ya esperaba» ese resultado. «Me hubiera sorprendido lo contrario», dijo.

2. Amenazas de muerte

La noche del 11 febrero de 2004 protagonizó un escándalo en un barrio del sureste de Managua. Estaba ebrio cuando desenfundó una pistola con la que amenazó a un joven llamado Marcos Leonel Acevedo López. Tres taxistas testificaron en su contra. Fue llevado a los juzgados por amenazas de muerte, ante la jueza María José Morales, y llegó a un arreglo a través de la mediación.

Según el agredido, el boxeador aceptó «que mandó a sus acompañantes a golpearle con puños y patadas, y luego le puso una pistola en el pecho y la cabeza», publicó el diario La Nación, de Costa Rica. «Mayorga reconoció que andaba en total estado de ebriedad, y que se excedió en su comportamiento. Me presentó disculpas y firmó un documento en el que se compromete a no volver a meterse conmigo o mi familia», dijo.

Pero al año siguiente, en junio de 2004, el púgil fue acusado nuevamente por haber hecho amenazas de muerte, esta vez contra el joven Sergio Ulises Cortés Ramírez, entonces de 22 años. Lo amenazó apuntándole al cuerpo con una pistola cuando se encontraban en una gasolinera ubicada en la entrada a la ciudad de Masaya.

De acuerdo con la acusación, Mayorga se hallaba estacionado en una de las bombas de combustible en su vehículo deportivo BMW y cuando abrió la puerta del carro golpeó a Cortés Ramírez, que pasaba por el lugar. El boxeador se bajó para encarar al joven, preguntándole si no sabía «con quién se había topado». El muchacho le respondió que le importaba muy poco quién fuera y Mayorga respondió apuntándole con la pistola y asestándole un derechazo en la cara.

El 14 julio resolvió «el clavo de Masaya» a través de un arreglo de paz con el demandante, en el que ambos acordaron «respetarse». No se confirmó si hubo compensación monetaria de por medio.

3. Acusado por la Policía Nacional

Para el 23 de abril de 2003 enfrentaba dos demandas judiciales, una por pensión alimenticia y otra por atentar contra la autoridad y sus agentes. Así estaban las cosas cuando la Policía Nacional le abrió un tercer juicio, ahora por exposición de personas al peligro.

El proceso fue promovido por la Policía Nacional. Y además el Estado se declaró ofendido por la participación de Mayorga en carreras automovilísticas clandestinas e ilegales en Managua.

Días antes el boxeador había sido demandado por el oficial Miguel Martínez Meza por atentar contra la autoridad. El policía aseguró que Mayorga le agredió física y verbalmente durante una carrera de autos en la Pista Jean Paul Genie cuando le solicitó su documentación. El caso se resolvió con una disculpa del púgil y una mediación. El expediente fue archivado.

4. Agresión a señora que le cobró una deuda

En julio de 2003 le asestó varios golpes a Martha del Socorro Solórzano Morales, luego que ella le preguntara que cuándo le iba a pagar 7 mil 500 dólares que le debía. El incidente ocurrió cuando la víctima viajaba en un carro conducido por Ricardo Mayorga. Cuando le cobraron el boxeador se enfureció tanto con la señora que le propinó varios golpes en el pecho, provocándole un desvanecimiento.

El púgil fue acusado por el delito de lesiones dolosas, ante el Juzgado Séptimo Local del Crimen de Managua. De acuerdo con la acusación, después de golpear a la mujer Mayorga le pidió “que se calmara” y ofreció disculpas alegando que estaba tenso y presionado.

Para entonces Mayorga era el campeón welter de las 147 libras de la AMB y CMB. Salió del problema negociando un arreglo con la parte acusadora.

5. Huida para no pagar la pensión alimenticia

Ricardo Mayorga nunca ha sido bueno cumpliendo su responsabilidad de pagar la pensión alimenticia. En 2003 enfrentó un juicio en Granada ante la demanda de su excompañera de vida Javiera Rivera, quien exigía el 35 por ciento de los 400 mil dólares que el boxeador ganó en su pelea contra Vernon Forrest.

Para octubre de 2013 continuaba presentando problemas para honrar sus deudas, llegando incluso a huir de Costa Rica para evitarlo. Previo a su combate en Artes Marciales Mixtas en San José la Policía costarricense llegó a su camerino para notificarle que tenía una cita pendiente por una demanda de pensión alimenticia.

Mayorga perdió la pelea y luego escapó del país vecino a través de puntos ciegos. “Cuando llegué al gimnasio me metieron a la impresión al camerino. Me estaban amenazando que me iban a echar preso, que no podía estar hablando del río San Juan y el Guanacaste. Me tenían una orden de captura migratoria. Como no firmé, me pusieron unas esposas. Me dijeron que si no firmaba, no peleaba. Pero hice una firma falsa, como me recomendó mi abogado”, explicó a LA PRENSA.

“Después de la pelea me querían esposar, les pedí que me dejaran ir al baño», relató. «Ahí quité unas persianas y en la moto de un amigo llegué a la frontera. Salí por un punto ciego”.

6. Estafas

En mayo de 2006 fue demandado dos veces en una semana, por dos distintas estafas. La primera fue interpuesta por el secretario ejecutivo de la Corporación de Zonas Francas, Ramón Lacayo. Según la denuncia, Mayorga había firmado un contrato por 3,000 dólares para publicitar las empresas de zona franca en sus calzones durante la pelea contra Oscar De la Hoya.

La segunda demanda por «estafa» provino de Juan Carlos Zúñiga, propietario de autolote El Chele. El empresario afirmó que retiraría la demanda si «El Matador» pagaba la deuda de cerca de 161,000 dólares, más los gastos legales, contraída en concepto de préstamos y vehículos adquiridos por la familia del púgil.

Se suponía que Mayorga iba a saldar parte de la deuda haciéndole publicidad también a esta empresa cuando peleara contra De la Hoya el 6 de mayo de 2006. Pero tampoco cumplió este contrato. El pleito de Zúñiga contra Mayorga venía desde agosto de 2005.

El boxeador llegó a un arreglo con Zúñiga y la acción judicial se detuvo. Cuatro meses antes, en enero de 2006, había protagonizado otro incidente, cuando Ramiro Sandino, también propietario de un autolote, le cobró una deuda de 54 mil dólares por la adquisición de cuatro vehículos. Mayorga agredió verbalmente a la periodista y el reportero de Canal 12 que cubrían el caso.

También en enero de 2006 fue llevado a los juzgados por el barbero Oscar Ruiz Potoy, nuevamente por estafa. El denunciante afirmaba que le había prestado 11,000 dólares y que el púgil no quería pagar.

El 30 de enero de 2007 Ricardo Mayorga amaneció tras las rejas por el delito de estafa en perjuicio de Ramiro Sandino, luego de intentar pagar la deuda de 54 mil dólares con cheques que no tenían fondos.

7. Robo de celular

En mayo de 2016 se hizo viral un video en el que Ricardo Mayorga aparecía metiéndose un celular a la bolsa de su calzoneta. Así estalló un nuevo escándalo protagonizado por «El Matador». El incidente ocurrió en la empresa Nicacell, a la que el boxeador solía llegar a reparar sus celulares.

Mauricio Martínez, entonces de 26 años y empleado de Nicacell, lo acusó formalmente por el robo del aparato, valorado en 480 dólares. El exbicampeón mundial de boxeo se defendió diciendo que tenía «48 celulares» en su casa y que pronto le enviarían el Iphone 7 desde Inglaterra, aunque para entonces el modelo todavía no estaba en el mercado.

Al final el púgil contrademandó a Martínez, acusándolo de extorsión y chantaje, tras asegurar que Martínez había llegado a su casa a exigirle 5,000 mil dólares a cambio de no llevarlo a los juzgados. Mayorga ganó el juicio y Martínez fue declarado culpable de extorsión, pese a que según su familia se habían presentado pruebas del delito.

8. Escándalo en redes y golpiza

En enero de 2020 Mayorga estuvo hospitalizado luego de que la mañana del miércoles 23 fuera golpeado por desconocidos cuando salía de su casa para tomar un taxi. Tras ser «impactado con un tubo» quedó inconsciente y fue trasladado al hospital Carlos Roberto Huembes.

Esa misma noche en redes sociales y algunos medios de comunicación circuló información sobre una presunta agresión de Mayorga contra una vecina de iniciales J.T.R.M., a quien habría intentado violar arrinconándola contra un basurero. Sin embargo, personas cercanas al púgil negaron la acusación y pidieron se encontrara a los responsables de la golpiza.

9. Foto viral

En julio de 2016 se viralizó en las redes sociales una foto en la que el púgil aparecía aparentemente alcoholizado y dormido en una cuneta. Su esposa, Herenia Silva, aseguró que se trataba de una fotografía tomada cuatro años antes cuando la pareja estaba en una clínica de Granada.

El boxeador Rosendo Álvarez también salió al paso para defenderlo: “Por favor no colaboremos en la autodestrucción de la vida de un hombre que fue gloria deportiva de nuestro país. Él está atrapado en las redes del vicio y más bien necesita ayuda urgente de los voluntarios que desean ayudar a Mayorga”, escribió en su cuenta de Facebook.

El 6 de agosto de 2020 se viralizó un video que lo muestra nuevamente en deplorables condiciones.

10. Las disculpas de Mayorga

Tan frecuentes como sus escándalos, son las disculpas de Ricardo Mayorga. Las viene practicando más o menos desde 2003. El primero de marzo de ese año pidió disculpas al entonces reportero gráfico de LA PRENSA, Germán Miranda, tras maltratarlo en una actividad realizada en Granada. “Errar es de humano y pedir disculpas es de caballeros”, dijo en una carta.

Después de eso se ha venido disculpando cada vez que comete un delito o una infracción. O bien, cuando su lengua «se pasa de la raya» y provoca el rechazo de la sociedad. En abril de 2007, por ejemplo, se disculpó por lo que le dijo al boxeador mexicano Jaudiel Zepeda durante una conferencia de prensa convocada por la promotora Búfalo Boxing: “Te parecés a una vieja gorda con cáncer con esa cabeza calva”.

Tras ser destrozado por la opinión pública, se mostró arrepentido. “No pido disculpas, pido perdón por lo que dije”, expresó «El Loco».

Otro caso emblemático de sus «disculpas» es el que protagonizó con el tricampeón mundial Alexis Argüello, luego de que este le vaticinara un triste futuro. “Este muchacho, sin el barniz técnico, físico y cívico, desgraciadamente va a terminar en una calamidad”, manifestó Alexis, con pesar. A lo que Mayorga reaccionó diciendo: “Cuando una persona consume mucha droga se le queman los glóbulos rojos y queda jodido de la mente. Es un viejito payaso porque no se ha dado cuenta que el boxeo se desarrolla tan rápido como el mundo”.

Días después se disculpó: “Quiero ofrecerle mis disculpas a Alexis. Muy claro estoy que fui grosero con él. Así que si en algo lo ofendí, espero que acepte mi disculpa de corazón”.

