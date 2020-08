Desde El Montículo: De las reglas no escritas del beisbol a las reglas escritas de la vida

CONTENIDO EXCLUSIVO.

Recientemente surgió una controversia en Grandes Ligas tras el cuadrangular con las bases llenas conectado por Fernando Tatis Jr. cuando su equipo ganaba por siete carreras de diferencia, tenía las bases llenas y conteo de tres bolas sin strike. Se le cuestionó que no debía hacer swing, porque era una regla no escrita del beisbol. En la pelota todo es impredecible, nunca te podés confiar de nada. El trabajo del bateador es hacer buenas conexiones y el del lanzador dominarlo. Tatis no erró, hizo su trabajo. El que se equivocó fue el pícher al tirar ese lanzamiento. Esto me hizo recordar cuando me pegaron mi primer jonrón con las bases llenas, cuando estaba con los Orioles. Luego del trancazo, Jim Palmer me dio un consejo: “Con bases llenas yo prefiero no pasar nada por el centro, es mejor la base por bola que te trae una carrera que un jonrón que te da cuatro”. Y yo solo le respondí: “Y por qué no me lo dijiste antes”.

Nadie está obligado a seguir reglas no escritas, sin embargo, es nuestro deber acatar las reglas escritas si nos hacemos llamar cristianos y queremos ser buenos amigos, grandes ciudadanos y excelentes personas. Y esas reglas escritas son los 10 mandamientos, las pautas que Dios nos dejó para alcanzar la felicidad y estar bien con Él y con uno mismo. Ahí está la diferencia. En el beisbol todo es un juego, en cambio en la vida tarde o temprano el no cumplimiento de ellas provocará una consecuencia, se paga un precio. Y en mi país, desde las altas esferas del poder han violado constantemente esos mandatos de Dios, a pesar de hacerse llamar cristianos. Usan los mandatos a su antojo, violando lo divino, lo que trasciende las fronteras de lo humano: el mapa de cómo debemos actuar según Dios.

Se han asesinado a cientos de nicaragüenses solamente por querer un cambio, especialmente a los jóvenes que son el presente y futuro de Nicaragua; han mentido para tratar de arruinarles la vida y colocar en prisión a otro montón de nicaragüenses, siendo ahora presos políticos; reprimen día y noche sin descanso, como si el ciudadano que desea un mejor país fuera el enemigo; usan el nombre de Dios en vano y, la codicia de poder, los hace cometer cualquier cantidad de actos impuros con tal de sostenerse en el pedestal. Siempre he creído que todo se paga, es como un boomerang, tarde o temprano regresa y te estalla en el rostro. Debemos amar al prójimo, cada vida es muy valiosa, apartemos las diferencias, busquemos justicia y extendámonos la mano.

Reflexionemos, analicemos nuestro actuar. No importa si Tatis Jr. hace a un lado las reglas no escritas, hay unos mandamientos escritos en piedra que todos debemos acatar.