Así es el centro de rehabilitación de Julio César Chávez, donde Ricardo Mayorga continuaría su tratamiento

Una vez que de Nicaragua salgan vuelos hacia México, Ricardo “El Matador” Mayorga viajará para continuar su proceso de rehabilitación en Culiacán, Sinaloa, donde se ubica la clínica Baja del Sol, de la que Julio César Chávez es propietario. No es una clínica cualquiera, es una cuyo espacio guarda las memorias de la pelea más dura que sostuvo el legendario pugilista mexicano: su adicción contra las drogas y el alcohol.

En el 2014, una vez que Chávez superó sus adicciones, decidió emprender un proyecto cuyo fin fuera ayudar a otros a superar sus problemas con las drogas y la bebida. Fue entonces cuando se fundó la Clínica Baja del Sol, en el Cerro de la Campana, Colonia de San Miguel, en Culiacán, Sinaloa, exactamente en la que fue la primera casa del ídolo mexicano.

“La clínica estará en esa casa que fue mía. La verdad es que me da mucha nostalgia porque la dejé de habitar para convertirla en la clínica. Me da nostalgia porque cada rincón de ese hogar tiene grandes recuerdos míos, mi esencia está impregnada por todos lados. Aquí pasé grandes momentos con mis hijos y mi familia. Pero no me arrepiento, porque sé que mi decisión es la correcta y será para ayudar a mucha gente”, dijo Chávez en una entrevista con TV y Novelas.

Pasado oscuro

En esa misma casa, Julio César Chávez confesó haber vivido muchos episodios oscuros a causa de su dependencia a las drogas y el alcohol, es por ello que decidió convertirla en un espacio en el que “se defiende el derecho de cada persona a tener la oportunidad de cambiar, a recuperar su vida y empezar de nuevo. Cualquier persona merece y debe de tener la oportunidad de recuperarse”, según se lee en el sitio web de la clínica.

No hay información oficial sobre el precio del tratamiento que se recibe en la clínica, sin embargo, tomando en cuenta lo que informaron varios medios mexicanos cuando el jugador del Cruz Azul Carlos “Gullit” Peña fue internado en el mismo centro en 2018, se tiene que mensual los pacientes pagan un aproximado a 1,200 dólares.

Así son las instalaciones

La clínica Baja del Sol en Culiacán cuenta con un amplio espacio que se divide en varias secciones: piscina, sala de juegos, áreas verdes, gimnasio, comedor, cocina, habitaciones completamente amuebladas y sala de reuniones.

“Nuestras instalaciones proporcionan la tranquilidad, seguridad y confianza que se requiere para facilitar el proceso de rehabilitación de nuestros pacientes”, señalan en la presentación en su sitio web.

Las diferentes secciones de la lujosa casa, tienen en sus paredes fotografías de los grandes momentos que vivió Julio César Chávez a lo largo de su carrera como pugilista.

De acuerdo con las descripciones de la clínica, cada espacio de la casa está acondicionado de tal manera que forme parte del proceso de rehabilitación de los pacientes, que son atendidos por un grupo de “terapeutas, psicólogos y doctores que en base a su propia experiencia y metodologías ya probadas ayudan a personas con diferentes tipos de adicciones”.