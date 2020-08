El Tren del Norte llena su primer bagón para Liga de Beisbol Profesional

Una vez que las cuatro viejas franquicias de la Liga de Beisbol Profesional Nacional (LBPN) eligió a sus cuatro jugadores protegidos, el Tren del Norte no duró mucho tiempo en presentar su lista, que fue meticulosamente estudiada por el mánager Lenín Picota y el gerente general del equipo, Davis Hodgson.

Los lanzadores Elías Gutiérrez, Jesús Garrido y Junior Téllez, más el primera base esteliano Moisés Flores serán los primeros jugadores en montarse al Tren en su naciente historia en el beisbol profesional nicaragüense.

Para algunos causó sorpresa que los norteños pasaran por alto a jugadores como Dwight Britton y Moncho Flores, quien además es originario de Estelí y le daría un poco más de identidad al equipo, pero Hodgson tiene una convincente explicación.

“Vimos lo que había disponible y lo que tomaron los otros equipos, y notamos la escases de lanzadores en ellos. Así que nosotros nos llevamos a tres brazo de calidad. La misma teoría aplicamos para seleccionar a Moisés. No hay muchos inicialistas de calidad en el bolsón, en cambio hay bastantes jardineros, así que considero que tendremos la oportunidad de tomar a Britton o Moncho en una primera ronda si decidimos que uno de ellos sería nuestra prioridad”, analizó Hodgson.

El Tren consiguió buenos brazos y además versátiles. Nuestro lanzadores, sobre todo Junior, tienen la habilidad de relevar o abrir de igual manera, así que ese fue otro punto importante, porque tendremos un calendario de pocos días libres y tener lanzadores versátiles, fuertes y saludables será importante”, agregó Hodgson.

Los norteños creen haber dado un buen primer paso en la liga y ahora los cinco equipos quedan listos para el draft de jugadores, en el cual estarán disponibles todos los peloteros nacionales que no estén activos en Ligas Menores.

La contratación de cinco jugadores extranjeros y los prospectos que consigan vía préstamo de las organizaciones de las Grandes Ligas, terminarán de redondear los planteles.

Los protegidos

Esta es la lista de los cuatro jugadores protegidos de cada equipo de la LBPN.

Tigres de Chinandega: Edgard Montiel (1B), Omar Mendoza (OF), Marvin Martínez (SS) y Norlando Valle (OF).

Leones de León: Luis Castellón (LZ), Ofilio Castro (3B), Benjamín Alegría (SS) y Enmanuel Meza (1B/OF),

Indios del Bóer: Jorge Bucardo (LD), Janior Montes (C), Jilton Calderón (OF) y Bismark Rivera (OF).

Gigantes de Rivas: Wuillians Vásquez (INF), Elmer Reyes (INF), Luis Alen (C) y Carlos Téller (LZ).

Tren del Norte: Elías Gutiérrez (LZ), Jesús Garrido (LD), Junior Téllez (LD) y Moisés Flores (1B).