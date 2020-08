¿Biden favorecería a Ortega?

No soy estadounidense ni resido allá, pero sus elecciones afectan a todo el mundo y nos interesan. Los candidatos demócratas y republicanos no son totalmente buenos ni totalmente malos. Por ejemplo, me gusta la propuesta de Biden de hacer para todos más accesible y más amplio el cuidado de la salud, mejorando el Obamacare, aunque no apruebo su posición sobre el aborto.

Pero en esta campaña veo poco ético tildar a los demócratas de procomunistas y amigos de los dictadores latinoamericanos, lo que hace temer a algunos nicaragüenses. Hay quienes de buena fe lo creen. Conozco personas que aprecio, que son inteligentes, educadas, pero que lo creen… ¡increíblemente!

¡Por supuesto que Joe Biden y Kamala Harris están lejos de ser procomunistas! Los comunistas quieren que todos los medios de producción sean del Estado y el gobierno decida qué, cómo, cuándo y cuánto se produce y cómo se distribuye. Que no exista propiedad privada ni libre empresa ni mercado libre. Que solo exista un partido: el comunista. Que no existan elecciones libres ni prensa libre ni poderes independientes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), sino un solo “poder popular” que lo ejerzan los dirigentes del partido: la “dictadura del proletariado”.

Sobre el “socialismo” hay que distinguir entre aquellos socialistas que pretenden avanzar hacia el comunismo antidemocrático, y los “social-demócratas”, o los “liberales sociales” que solo pretenden establecer algunas reglas para evitar vacíos sociales que generen un “capitalismo salvaje”, considerando que el Estado debe intervenir en la economía, la salud y la educación, pero únicamente para suplir lo que el libre mercado no esté en capacidad de suplir para garantizar el acceso a todo aquello que constituya un derecho humano.

Cuando los demócratas dicen que la atención a la salud es un derecho, los llaman “procomunistas”. Pero Canadá, todos los países de Europa, incluso el Reino Unido, tienen un “sistema de salud universal”. Aquí en Nicaragua lo tenemos desde mediados del siglo pasado como una conquista liberal: hospitales públicos y centros de salud totalmente gratuitos, y además un Seguro Social con cobertura médica total. Los malos gobiernos corruptos hacen que deje mucho que desear, pero en Costa Rica y otros países latinoamericanos funciona maravillosamente. ¿Acaso Inglaterra, Francia, Alemania, Canadá, Costa Rica, etc., son comunistas?

Se ha dicho que Biden va a favorecer a los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pero Biden apoyó a Obama cuando desde 2015 impuso sanciones contra funcionarios y militares venezolanos comprometidos en la violación de los derechos humanos. Recuerdo a Nicolás Maduro protestando contra la “intromisión de Obama en la soberanía de Venezuela”. La foto maliciosamente manipulada de Biden con Maduro fue en una ocasión en que se encontraron en Brasil. Maduro le pedía a Biden un diálogo con Obama. Biden sonrió y le dijo, educadamente: “Usted con quien tiene que dialogar es con su pueblo, con la oposición de su país, y tomar el camino de la democracia y los derechos humanos, liberando a los presos políticos”. Recientemente Biden confirmó que presionaría fuertemente a Maduro y apoyaría a Juan Guaidó.

En cuanto a Cuba, los demócratas han dicho que “el bloqueo” ha sido un completo fracaso durante 60 años sin lograr nada. ¡Es verdad! Es necesario buscar otras estrategias que pueden ser discutidas. Pero es retorcido afirmar que su motivación sería favorecer al régimen castrista.

Sobre Nicaragua, fue Obama quien primero sancionó a Ortega por el fraude en las elecciones municipales de 2018, eliminando a su gobierno de la cooperación “Reto del Milenio”. El doctor en Ciencias Políticas, máster en Administración Pública y Estudios Latinoamericanos, Manuel Orozco, funcionario de Diálogo Interamericano, afirmó en entrevista a LA PRENSA que la política de Biden hacia Nicaragua seguiría igual o más dura contra Ortega, porque fue aprobada por los demócratas en el Congreso y porque Biden daría más atención a Latinoamérica.

Cada cual puede preferir a Biden o a Trump, pero basándose en hechos reales, no en afirmaciones inexactas, sin objetividad.

El autor es comentarista político y de temas religiosos.

