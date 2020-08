Empresario Michael Healy plantea la reingeniería de la Coalición Nacional por considerar que no funciona

El empresario Michael Healy, aspirante a la presidencia del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), planteó la «reingeniería» de la Coalición Nacional (CN) por considerar que este proceso de unidad opositora no está funcionando.

«El tema de la Coalición yo no veo que vaya a funcionar y te lo digo claramente: la Coalición se lanzó el 25 de febrero, se relanzó el 25 de julio y el día de hoy ¿qué ha hecho la Coalición? Sigue en el debate de que si integran a los jóvenes o no se integran. Los jóvenes tienen el derecho, son la lucha de abril, tiene todo el derecho de participar en una gran unidad en representación de un sector que vino a activar y abrirle los ojos al pueblo de Nicaragua de que aquí tienen que haber cambios profundos», dijo Healy en una entrevista concedida a Canal 10 el viernes 21 de agosto.

Lea también: Coalición Nacional paralizada. UNAB y Alianza Cívica dejan de participar en comisiones

Para Healy, el proceso de unidad opositora se debe organizar por diferentes sectores: el sector político, sector económico, sector de la sociedad civil, el sector de los campesinos. El empresario dijo que ese modelo sectorial es la manera exitosa en la que la Alianza Cívica logró funcionar cuando fue fundada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), para que se pudiera participar de manera ordenada en el fallido diálogo nacional con el régimen.

«Yo creo que está mal balanceada la Coalición. Si ellos están dispuestos a hacer una reingeniería sería una opción. (…) La solución del balance de la Coalición es cambiar eso que tiene y crear sectores: sector estudiantil, sector de la empresa privada, sector político; en el sector político entran todos los partidos políticos; en el sector estudiantil entran todos los jóvenes; en el sector empresarial entran todos los empresarios; en el sector de la sociedad civil entra la sociedad civil…», agregó el empresario.

El Cosep, grupo empresarial que Healy aspira a liderar, es integrante de la Alianza Cívica, que a su vez es una de las siete organizaciones miembros de la CN. La posición de Healy coincide con las inconformidades que ha proyectado la Alianza Cívica en la CN y que ha llevado a esa organización a hacer varias pausas en el proceso de unidad.

El proceso de unidad opositora en la CN se encuentra en una crisis interna debido a diferenciar entre el bloque de partidos políticos y el bloque de las organizaciones civiles –de la que forma parte de la Alianza Cívica–, principalmente por la falta de acuerdos para darle espacios a los movimientos juveniles y la decisión unilateral del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de defender el sistema bipartidista, nacido en el pacto Alemán-Ortega, que actualmente impera en el sistema electoral nicaragüense.

Lea también: El dilema de la Coalición Nacional. ¿Fue un error invitar al PLC al proceso de unidad?

El empresario además dijo en la entrevista que los partidos políticos que forman parte de la CN no tienen condiciones confiables para participar en un proceso electoral en sus casilla: en el caso del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) por sus conflictos interno, y la opción del Partido Restauración Democrática (PRD), cree que no tendría la aprobación de la Iglesia Católica, porque es una organización encabezada por protestantes.

«La Coalición Nacional no tiene casilla. Tenés una casilla que no tiene base que es la del PRD y tenés la otra casilla que es la del PLC que está en litigio (…) Montarte en la casilla 1 del PLC significa que está secuestrado y montarte en la casilla del PRD es muy difícil. Yo creo que la Iglesia Católica ha jugado un rol fundamental y yo, a mi criterio como católico, apostólico y practicante que soy, no creo que la Iglesia Católica estaría contenta que fuéramos en la casilla de los protestantes», dijo Healy.

PLC responde

El presidente del PLC, Miguel Rosales, dijo que este partido apoyará el planteamiento de Healy si hace la propuesta formal ante la CN.

«El PLC, en los primeros días de marzo 2020, presentó a la Mesa Multilateral dos propuestas de Arquitectura para la construcción de la Coalición Nacional. La primera de esas dos propuestas era precisamente que la Coalición Nacional se organizara a través de sectores: social, político y económico. La Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco se opusieron y aceptaron la segunda propuesta del PLC que al final se firmó el jueves 25 de junio, que es la arquitectura actual. Ahora Michael Healy (AC) propone regresar a esa conformación por sectores…. Por el bien de Nicaragua y por la Coalición, el PLC apoyará totalmente esa propuesta cuando sea oficialmente presentada en el seno de la Coalición Nacional», contestó Rosales.

Luis Fley, presidente del movimiento Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), otra de las organizaciones integrantes de la CN, manifestó que «la ingeniería se hace participando desde adentro», pero señaló que Healy «se ha retirado de la Coalición desde hace dos meses». «Los cambios se promueven desde adentro», insistió.

LA PRENSA está tratando de conocer las opiniones de otros representantes de las organizaciones que forman parte de la CN, pero hasta ahora no han contestado.