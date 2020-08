El Movimiento Campesino rechaza estar bajo el control de los partidos políticos en la Coalición

El consejo nacional del Movimiento Campesino rechazó estar siendo controlado por los partidos políticos, esto en reacción a los señalamientos que han recibido por diferentes sectores políticos de que varios de sus líderes, como el mismo coordinador nacional Medardo Mairena, se inclinan a lo interno de la Coalición Nacional hacia las posturas por los partidos políticos, y relegan a los sectores sociales.

Los dirigentes emitieron un comunicado en el que denuncian ser «víctimas de ataques» para desmoralizar la lucha del campesinado, que desde el «2013 ha sido uno de los principales sectores de resistencia contra la dictadura de Daniel Ortega, la que se fortaleció con el levantamiento de estudiantes y el resto de la sociedad durante las protestas desde abril del 2018.

«No tenemos ningún vinculo ni compromiso político partidario. Nuestro compromiso ha sido y seguirá siendo para el pueblo de Nicaragua», afirmó el consejo nacional en un comunicado leído y compartido en sus redes sociales.

Sin embargo, otro grupo de campesinos también compartieron un video donde critican al consejo nacional por «actuar sin apego al mandato de las bases» e incluso los desconocen como sus dirigentes.

Los que rechazan campaña contra los dirigentes

El consejo nacional se reunió de forma extraordinaria el 23 de agosto. En el video compartido no aparecen Medardo Mairena ni Freddy Navas, quienes públicamente han expresado su cansancio por el hecho que la Coalición Nacional no avance en el trabajo organizativo en los territorios ni en los planes de lucha contra el régimen, por estar las constantes crisis entre los partidos políticos con los sectores sociales integrados en la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y la Alianza Cívica.

Las posiciones de Mairena y Navas son distintas en el sentido de que el primero quiere agotar las alternativas para que la Coalición sobreviva antes de tomar la decisión de que el Movimiento Campesino retire su alianza, mientras Navas cree que la ruptura debe darse a la brevedad y que el Movimiento debe reorganizarse en los territorios para converger en nuevas alianzas.

Analistas independientes advirtieron del riesgo de que el Movimiento Campesino se fraccione, si sale de la Coalición Nacional, donde el grupo liderado por Mairena se alíe con el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), del que fue concejal regional del Caribe; mientras Navas dirigiría otra corriente afín con el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL).

Sin embargo, los miembros del consejo nacional rechazaron estar divididos. «Cese a los ataques a nuestros líderes y al Movimiento Campesino», reza el comunicado en el que se reiteraron el «compromiso para seguir trabajando para lograr la unidad» de los opositores al régimen, por ser un «mandato de nuestras bases, la unidad en la diversidad».

Los miembros del consejo nacional aseguraron que el objetivo de «la lucha sigue siendo recuperar la democracia y la libertad en nuestro país, la lucha centrada en la libertad de los presos poíticos, el retorno de los exiliados y crear las bases para la restitución de los derechos constitucionales».

Comunicado Movimiento Campesino de Nicaragua, aclaramos al pueblo de Nicaragua, que nosotros no tenemos ningún vínculo político- Partidario. Nuestro único compromiso ha sido y siempre será con el pueblo de Nicaragua. pic.twitter.com/mSuLVH1iYK — Movimiento Campesino de Nicaragua (@de_campesino) August 24, 2020

Miembros en varias comunidades los desconocen

En el Movimiento Campesino hay fuertes aires de división puesto que un grupo de sus miembros de comunidades como La Fonseca, El Fajardo, El Dorado, La Fonseca y y Santa Elena del departamento de Río San Juan – zona de la franja canalera- también se reunieron el pasado fin de semana en donde criticaron la actitud del consejo nacional, e incluso les desconocieron como sus representantes.

«Hemos visto la necesidad de reunirnos para ver la buena andanza del Movimiento, porque los líderes del consejo nacional no nos toman en cuenta, no somos valorados, no nos sentimos representados en estos territorios. No los reconocemos como dirigentes del Movimiento Campesino», se escucha el reclamó de uno de los campesinos en el video difundido.

Entre las quejas a los miembros del consejo es porque, supuestamente, se reformaron el reglamento del Movimiento para mantener a las mismas personas, incluidas Medardo Mairena como coordinador nacional. «No aceptamos la reforma para acumularse cargos», afirmaron en el pronunciamiento.

Mairena fue ratificado en 2019 para un segundo período como coordinador nacional del Movimiento Campesino, así como la mayoría de los miembros.

Henry Ruiz, quien era parte del directorio y actualmente está exiliado, dijo a LA PRENSA, que existe «preocupación» por el rumbo del Movimiento, debido a que los campesinos en los territorios no está «siendo tomando en cuenta ni informados para las tomas de decisiones».

«También los que estamos en el exilio nos sumamos a este pronunciamiento e iniciativa, porque también no somos tomado en cuenta ni informados de lo que se hacen los representantes del Movimiento Campesino», afirmó Ruiz.

Entre las quejas contra los dirigentes mencionó Ruiz, que sus representantes en la Coalición Nacional estén «por ambición a ocupar cargos públicos», lo que, aseguró, va en contra de los reglamentos de la organización.

«Los estatutos establecen que cualquiera de los miembros del consejo aspire a candidaturas para cargos públicos debe renunciar o será separado del Movimiento Campesino, para somos una organización social no política. Y dejamos en claro que el Movimiento Campesino no se convertirá en partido político ni será utilizado por ningún partido con fines electoreros», aseguró Ruiz. LA PRENSA no logró comunicarse con Medardo Mairena.

Otro de los motivos de discusión en la organización es porque se designó como representante del sector juvenil del Movimiento Campesino en la Coalición Nacional a Nelson Álvarez Salinas, quien es hijo de la diputada del PLC, Adilia Salinas. Ruiz aseguró que Nelson Álvarez Salinas no es parte de los campesinos, sino «que es directivo de la juventud liberal», y que no fue consultado con las bases del Movimiento para que les representara.

«Ese nombramiento no es legal. Los campesinos en los territorios, nuestros jóvenes, lo desconocen a Nelson Álvarez como su delegado en la Coalición Nacional, pero Medardo (Mairena) lo puso ahí por su alianza con el PLC», aseguró Ruiz.