La historia del joven que se refugió en el futbol para alejarse de un ambiente familiar lleno de drogas y alcohol

Cristopher Rodríguez nació en un ambiente familiar destruido por los vicios. Creció viendo como su mamá, hermanos, tíos consumían drogas y alcohol. “Mi familia siempre será de perdición”, confiesa el habilidoso volante del Juventus FC. “Todos beben y fuman. Yo no vivo ahí desde hace tres meses porque ya no aguantaba la presión de verlos pelear por las drogas o alcohol. No van cambiar lamentablemente”, señala el jugador de 23 años.

El muchacho del barrio Ducualí permanecía en las calles desde los ocho años. “Era mejor estar ahí que en mi casa”, señala el atacante. “Salía desde la mañana y llegaba hasta en la noche, solo a dormir”, apunta Rodríguez, quien en las canchas de futbol encontró un refugio, su salvación y una forma de vivir. “Desde niño me tocó ver por mí. Jugaba a diario para ganar unos centavos y buscar que comer, comprarme mis cosas”, señala.

Jocotito, como lo conocen su círculo más íntimo, andaba de barrio en barrio jugando en cada Liga que podía o le daba tiempo. “Jugaba hasta en dos equipos diferentes al día, era cansado pero lo hacía por la necesidad de ganar un poco de plata. Antes pasaba muchas necesidades, pero Dios ha puesto personas en mi camino para ayudar en cada momento”, recalca.

Apoyo incondicional

El joven futbolista agradece la ayuda desinteresada que recibió desde pequeño de Roberto Martínez, quien se le dio un apoyo incondicional para que saliera adelante. “Gracias a él soy una persona nueva, él influyó en mi vida, me alejó de las vagancias. Me puso a estudiar en un colegio caro con sus hijos. Ese señor es muy importante en mi vida, me ha ayudado a crecer, a ser humilde, a compartir lo que tengo y ayudar a los demás porque lo vive en carne propia no tener nada y necesitar”, dijo Cristopher, quien dejó la universidad por falta de dinero y le daba pena seguir pidiendo porque ahora está más grande.

Jocotito entró tarde al futbol federado porque desde pequeño aprendió a ganarse la vida en las ligas de barrios, le iba bien y no sabía que ahí también podía alcanzar mejores condiciones. Cuando dio el primer paso —empezó desde la Juvenil (Ferretti) — no dejó de jugar en Ligas de barrio porque el equipo no le daban ni para los pasajes y tiene que cubrir sus necesidades.

El Juventus le dio la oportunidad volver a la Liga Primera —jugó como Juvenil en Ferretti y estado en equipos de Segunda— esta temporada. Como conocen su historial en ligas de barrio le prohibieron andar jugando, sin embargo incumplió previo a la pretemporada y el técnico Oscar Blanco lo mantuvo relegado hasta el sábado que lo volvió a convocar. “Sé que había fallido y acepté mi castigo”, indica. “Siempre que me dicen anda jugá con mi equipo nunca decía no. Ahora aprendí a decir que no porque tengo que cuidar mi trabajo. Sé que si hago las cosas bien no tendré necesidad de andar jugando en las ligas de barrio”, asegura.