El susto de Albert Pujols cuando se dio cuenta de su ascenso a las Grandes Ligas

Tan legendaria es la carrera que Albert Pujols sigue construyendo en Grandes Ligas, que se encuentra ahora mismo en una etapa en la que cada turno al bate es una cita con la historia. Prueba de ello es lo que ocurrió la noche de este lunes, cuando en el quinto episodio del juego entre los Angelinos y los Astros, conectó un sencillo empujador ante el lanzador Framber Valdez, con lo que se convirtió en el segundo máximo impulsador de carreras de por vida en las Grandes Ligas con 2,087, solo superado por el mítico Hank Aaron (2,297).

Detrás de ese Albert Pujols que tiene 40 años y que la mitad los ha vivido como jugador en el mejor beisbol del mundo, hay una historia dramática al principio y chistosa al final de cuando se dio cuenta de su ascenso a las Grandes Ligas.

Según contó el propio pelotero en una entrevista con MLB Network, cierto día en uno de los Spring Training de los Cardenales de San Luis, después de terminada la práctica se fue a los vestidores, y se llevó tremendo susto al notar que su casillero y sus pertenencias yo no estaban ahí. Para aquellos días los Cardenales estaban enviando a varios peloteros a Ligas Menores y entonces Pujols pensó que había sido uno de ellos.

Así empezó todo

Dolido por no estar en el equipo grande, Albert decidió hablar con Tonny La Russa. “Fue tan gracioso, entré a la oficina de Tony (La Russa), le dije que solo quería agradecerle por la oportunidad que me había dado. El tipo me dejó hablar durante dos minutos. Él me dijo que por qué habría que agradecerle, yo le respondí que no había visto mis cosas en el vestuario y pensé que me habían bajado”.

Antes de que Pujols terminara sus palabras de agradecimiento, La Russa lo interrumpió para darle una explicación. No era que sacaron sus cosas porque iba de regreso a las Ligas Menores, sino que habían cambiado su casillero de lugar, porque ya no era más un candidato al equipo grande de los Cardenales de San Luis, sino un jugador oficial de Grandes Ligas.

“Mi locker room (vestuario) ahora estaba en el lado izquierdo, del lado de los ligamayoristas, junto a Mark McGwire, Plácido Polanco, Jim Edmonds. Yo estaba entre Plácido Polanco y Edgar Rentería. Recuerdo esa historia como si fuera ayer”, contó Pujols.

Números de leyenda

Así comenzó la carrera de un pelotero que ya es el segundo máximo empujador de la historia de las Grandes Ligas y que está a solo un jonrón de igualar al legendario Willie Mays en el quinto lugar de todos los tiempos.

Se trata de un jugador que tiene tres premios de Jugador Más Valioso, que suma 10 Juegos de Estrella y que es un sólido candidato al Salón de la Fama.

Albert Pujols tiene 20 campañas jugando en Grandes Ligas, un recorrido en el que su promedio global es de 299 puntos, y en el que acumula 3,218 hits, 659 jonrones, 2,087 carreras empujadas 1,836 anotadas. Son los números de una verdadera leyenda.