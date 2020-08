Equipo de Paco Ramírez desmiente el fichaje anunciado por Fenifut: Así respondió la Federación

El nombramiento de Francisco «Paco» Ramírez como nuevo seleccionador nacional se dio por un hecho. El técnico mexicano estaba de acuerdo con todo lo conversado con el Comité Ejecutivo de la Fenifut y solo le faltaba hablar con la actual directiva de su club en México, el Tepatitlán FC de la Liga Expansión, para desvincularse y cerrar la contratación de forma definitiva.

Todo parecía encaminado eso, pero este martes sorprendió el comunicado del Tepatitlán indicando que la propuesta de parte de la Federación Nicaragüense de Futbol (Fenifut) no satisface los intereses personales de Paco Ramírez. «Hasta el momento no tengo una comunicación oficial de él (Paco Ramírez) sobre lo que habló con el club. Quedó en avisarnos hoy que se reuniera con su presidente para según él solicitar su finiquito y al día de hoy y no hemos recibido comunicación de él, pero a nosotros nos sorprende el comunicado del equipo», explica José María Bermúdez, secretario general de la federación.

Bermúdez indicó que el Ejecutivo habló con Ramírez este lunes y él se comprometió de palabra para asumir el cargo porque estaba interesado en la propuesta. «El comunicado nuestro es claro, es el elegido por el Ejecutivo para tomar la selección y que a partir de este momento se empezaba el proceso de negociación. No dijimos que era nuevo técnico, sino el más adecuado para serlo», remarca.

El secretario de la Fenifut señaló que desde este lunes habían adelantado bastante las conversaciones con Paco Ramírez y que solo faltaban detalles por concretar, como la salida de su club. «Fue llamado con el ejecutivo en pleno donde se informó sobre la preferencia por él y mostró muchas ganas y dijo que estaba para cosas grandes y que mañana (hoy) hablaría con su equipo para terminar su contratar y arreglar todo para hacerse cargo de la selección», asegura.

Bermúdez sostuvo que Paco Ramírez estaba de acuerdo para estar al frente de la Selección desde el primer momento. «Mostró interés y estaba contento porque ser el técnico de una Selección es otro nivel. Se avanzaron mucho las cosas ayer, arreglamos la parte económica y solo quedamos esperando su respuesta de la reunión», dijo.