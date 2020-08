Estrella del pugilismo amateur decide saltar al boxeo profesional

«La decisión está tomada», dice Kevin Vivas. El muchacho de 24 años ha sido de las últimas figuras del boxeo amateur de Nicaragua y no quiere perder más tiempo. Siente que está en una etapa de madurez, tanto técnica como mental y considera ascender rápidamente hasta conseguir una oportunidad en las 108 libras para ser campeón mundial. «Esta semana meto mi carta para recibir el pase el boxeo profesional», advierte, y agrega: «me quiero enfrentar a lo mejor del país». El año pasado había asegurado que daría el paso tras los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero el Covid-19 quebró esos planes Olímpicos con la reprogramación a 2021.

Puede interesarte: El susto de Albert Pujols cuando se dio cuenta de su ascenso a las Grandes Ligas

Vivas entrena en Nindirí y está ansioso por demostrar hasta donde brillará su estrella. Se hizo reconocido en el ámbito de los puños cuando en 2015 consiguió oro en el clasificatorio a los Juegos Panamericanos de Toronto, fue una de las victorias más importantes en la historia de este deporte para el país, debido a que venció al colombiano Yuberjén Martínez, quien más adelante se convirtió en uno de los pesos pequeños más importantes del mundo, alcanzando oro Panamericano y plata Olímpica. Ese triunfo le alcanzó para el reconocimiento de mejor atleta amateur del país y ganarse un carro en la gala Olímpica. Sin embargo, despegó los pies de la tierra y su carrera se envolvió en una montaña rusa con más bajadas que subidas.

Vivas volvió a dar señales de vida en 2018 y en 2019 consiguió su pase a los Juegos Panamericanos de Lima, en donde Martínez cortó sus aspiraciones, pero aseguró la medalla de bronce. Ese era otro Kevin, consciente de los golpes de la vida, alguien más responsable de su paso en la vida como en el boxeo. Si recibe el permiso, el cual lo tiene merecido, se convertiría en una de las principales figuras a seguir en el boxeo profesional, tan necesitado de pugilistas con grandes proyecciones. Por el estilo de fajador natural a Vivas no se le complicará mucho su transición. «Hasta el momento me gustaría pelear con todas las promotoras y más adelante aceptar a la que me haga la mejor oferta», concluyó el muchacho.