Disputa entre Ortega y las aerolíneas amenaza con debilitar finanzas de la administradora del Aeropuerto Augusto C. Sandino

Las dificultades que están afrontando las aerolíneas para reanudar operaciones en Nicaragua no solo golpea directamente al turismo local, sino también a la misma Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI), cuyas operaciones dependen en gran medida de los ingresos del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino y cuyas finanzas no andan del todo bien.

No en vano, la agencia calificadora SCRiesgo, en su última actualización el pasado 22 de junio, puso en perspectiva negativa la posición financiera de la EAAI debido a que percibe una alta probabilidad de que la calificación de esta desmejore en el mediano plazo por un contexto externo adverso, no solo por los efectos de la crisis política que no acaba de superarse, sino también por el impacto de la pandemia del Covid-19, que avizora puede ser fuerte sobre la EAAI.

Pero ¿cómo encontró la pandemia los ingresos de la EAAI? Según el reporte de SCRiesgo, aunque aún muy golpeada por los efectos de la crisis sociopolítica del 2018, en el primer trimestre de este año la empresa estatal estaba empezando a ver el sol en sus finanzas con una significativa mejora en los ingresos por mayor flujo de servicios aeroportuarios, sobre todo en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino.

Al finalizar marzo, la calificadora señala que por la principal terminal aérea del país habían transitado 263,628 pasajeros, es decir 13.94 por ciento más que en igual período del año pasado, pero aún muy por debajo de antes de abril del 2018.

Al desagregar los números, sin embargo, estos en marzo ya mostraban síntomas de desmejoramiento por los estragos de la pandemia a nivel internacional. En ese mes, por el Aeropuerto Augusto C. Sandino circularon un poco más de 60 mil pasajeros, muy por debajo de lo registrado en los primeros meses.

Entre enero y febrero de este año el aeropuerto registró entre 80 mil y más de 100 mil viajeros, respectivamente, lo que refleja la significativa caída en marzo.

“La afectación directa al sector turismo, dada la crisis político-social que vive el país desde abril 2018 a la fecha, conlleva a una disminución significativa en el flujo, lo que repercute en las finanzas de EAAI, a lo que se le suma la crisis sanitaria mundial, que reducirá significativamente los ingresos de la entidad”, advirtió la calificadora.

Si bien en el primer trimestre la EAAI cerró con cifras en positivo en sus ingresos, pese a la caída estrepitosa en marzo, este remanente de recursos no es suficiente para garantizar la estabilidad en la posición financiera de la empresa estatal frente al impacto de la pandemia. Lo que supone un golpe extraordinario para la empresa estatal que lleva años lidiando con fuertes endeudamientos y elevados gastos administrativos.

Hasta marzo, según la agencia, la EAAI registró 291.33 millones de córdobas en ingresos, lo que significó un aumento del 17 por ciento con respecto a igual período del año pasado. Esto se debió principalmente por el incremento del 23 por ciento de los ingresos aeroportuarios, mismos que son la principal fuente de ingresos (81 por ciento).

Es decir que de cada 100 córdobas que ingresa la EAAI 80 provienen del Aeropuerto Augusto C. Sandino, lo que pone de manifiesto el golpe que significa que aún no se reanuden las operaciones de este aeropuerto, ante la disputa que el gobierno de Daniel Ortega mantiene con las aerolíneas, a las que les impuso medidas que son consideradas por estas imposibles de cumplir y únicas en la región.

“La crisis sanitaria originada por el Covid-19, que se vive a nivel mundial y local, ha repercutido directamente con la generación de ingresos, ya que las aerolíneas no están volando por las diferentes restricciones impuestas a nivel internacional y aún no hay certeza de cuándo se reactivarán sus operaciones”, indicaba la calificadora en junio pasado.

Los obstáculos

El 14 de julio el Gobierno decidió reabrir los servicios del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, sin embargo, hasta ahora no ha logrado que alguna aerolínea retorne a Nicaragua. El problema es que el Gobierno está exigiendo a las compañías de vuelo:

1. Sean estas las encargadas de recibir las pruebas del Covid-19 de los pasajeros y enviarlas a las autoridades sanitarias correspondientes. Este obstáculo ya fue resuelto en las conversaciones.

2. Que las aerolíneas envíen al Gobierno con 72 horas de anticipación la lista de los pasajeros, con las copias de sus pasaportes. Sin superarse hasta ayer.

3. Que estas empresas deben informar el tipo de avión que van a utilizar para realizar el vuelo, un requisito que solo se exige a las empresas de vuelo que operan viajes chárter. Sin resolverse aún.

4. Que los tripulantes deben presentar una prueba negativa del Covid-19, aunque no ingresen al territorio nacional, es decir aunque no salgan del aeropuerto. Se había superado, pero el Gobierno echó pie atrás hace tres semanas.

Proyecciones en negativo

La EAAI proyecta cerrar este año con un déficit en su flujo de caja por 6.19 millones de dólares, frente al superávit que registró en el 2019, el cual fue de 1.95 millones de dólares.

Ya solo en el primer trimestre, pese a una mejora en los indicadores de ingresos, se reportó un déficit por 2.34 millones de córdobas debido a que los gastos ascendieron a 293.67 millones de córdobas, ligeramente por encima de los ingresos.

“La gestión de la administración del flujo de caja es relevante ante la coyuntura que se atraviesa, de manera que la entidad logre aumentar de forma significativa la contención del gasto, de manera que compense la caída estimada en ingresos”, advierte la agencia de riesgo.

Empresa estatal atascada

La imposibilidad de superar aún los estragos de los últimos dos años de recesión económica y ahora el impacto de la pandemia, es lo que tiene estancado el plan de la EAAI de implementar un proceso de “reducción de pasivos y aumento de la generación de ingresos, acompañados del cumplimiento de una serie de políticas que vendrían a mejorar la posición financiera de la entidad”, revela SCRiesgo.

El problema es que, según la estructura financiera de la EAAI, actualmente el patrimonio de esta empresa pública es pequeño frente a sus activos y pasivos, un esquema de alto riesgo para las finanzas de la misma.

Hasta marzo, la EAAI tenía en activos 198.58 millones de dólares y en pasivos 86.48 millones de dólares. En tanto, el patrimonio —que se ha venido erosionando por la caída de los ingresos y otras razones— asciende a 112.10 millones de dólares, registrando una reducción interanual de 44 por ciento y trimestral de 0.1 por ciento.

Sobre el patrimonio, la calificadora no obstante aclara que este consta de terrenos cedidos por el Gobierno de Nicaragua que no pueden ser vendidos, traspasados o embargados para el pago de las obligaciones, así como de los aportes del Estado de Nicaragua.

Tal es la situación difícil de las finanzas del aeropuerto que, según la calificadora, los recursos que tiene la EAAI y que pueden convertirse rápidamente en efectivo no alcanzan ni para cubrir ni “una vez las obligaciones de corto plazo que mantiene la empresa, lo cual complica la situación de liquidez de la misma”. Esto a pesar de que en el primer trimestre de este año varios indicadores financieros mejoraron.

Requerirá recortar más gastos

Ante esta situación, la administración de la EAAI se ha visto obligada a reducir sus gastos, que en el primer trimestre significaron 8.61 millones de dólares (293.67 millones de córdobas), 7 por ciento inferior respecto al trimestre anterior, principalmente por menos gastos administrativos y gastos financieros.

“Es importante mencionar que, con excepción del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, las demás terminales significan un centro de costo para la operación de EAAI ya que aún no se ha consolidado un flujo suficiente de tránsito aéreo que lleve a punto de equilibrio la operación de los distintos aeródromos”, explica.

De hecho, la calificadora de riesgo señala que a partir del 2019 producto de la crisis sociopolítica en Nicaragua, la entidad fue implementando medidas más significativas para recortar los gastos administrativos para así mitigar en cierto grado la baja en los ingresos.

No obstante, advierte que tomando en consideración la nueva coyuntura originada por la pandemia y dada la reducción en los ingresos proyectados, se vuelve fundamental reducir la estructura de gastos, acción que se encuentra implementando la administración de la EAAI.

Renegocian deudas con Caruna

Además las deudas pesan fuerte sobre la empresa estatal. Hasta marzo de este año su deuda comercial ascendía a 47.15 millones de dólares, lo que equivale a más de la mitad de los pasivos totales, lo que a criterio de la calificado, esa media es demasiada alta.

Las deudas de la EAAI se originaron tras las inversiones que se hicieron en el aeropuerto internacional de Managua, pero tras el estallido de la crisis política la recuperación de estas se han visto obstaculizadas, lo que ha repercutido en la capacidad de pago de la entidad.

En años anteriores se reveló, no obstante, que entre los prestatarios se encontraba la Caja Nacional Rural (Caruna), la cual es administrada por allegados a la familia Ortega Murillo y donde están depositados una parte de los más de 4,000 millones de dólares llegados desde Venezuela en concepto de cooperación, pero que son manejados al margen de la fiscalización pública.

Una deuda que aún parece ahogar a la EAAI. Según el reporte de la calificadora, “la Administración está gestionando negociaciones con Caruna para reestructurar la deuda que correspondía a Bancorp, la cual fue absorbida por Caruna”.

Las medidas de ajustes

Para afrontar el impacto de la pandemia, el reporte de SCRiesgo revela las duras medidas de austeridad que la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI) está aplicando para amortizar un mayor impacto en sus finanzas. Estas medidas son:

1. Se mantiene el plan de política exhaustiva de ahorros para contener el gasto.

2. Se han realizado acuerdos de pago con proveedores y con el INSS, Dissur, DGI.

3. Suspensión de pago de convenios institucionales.

4. Suspensión de procesos de compras.

5. Buscan gestionar la renegociación de los plazos de los créditos que poseen.

6. Realizar algunos ajustes tarifarios en servicios que así lo permitan, manteniendo la competitividad.