África es declarada territorio libre de polio

La Comisión Regional de Certificación de África para la Erradicación de la Polio (ARCC) declaró al continente africano libre de poliovirus salvaje, más ampliamente conocida como polio, tras cuatro años consecutivos sin casos declarados y esfuerzos masivos de vacunación de los niños.

La certificación de este gran hito, anunciada en una videoconferencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) este martes (25.08.2020), significa que los 47 países de la región africana de la OMS han erradicado la enfermedad viral.

El último caso en África se registró hace cuatro años en el noreste de Nigeria, una región devastada por un conflicto contra los yihadistas de Boko Haram.

«Es un momento histórico para África», declaró la directora de la OMS para África, Matshidiso Moeti.

«Gracias a los esfuerzos desplegados por los gobiernos, el personal sanitario y las comunidades, se salvaron más de 1.8 millones de niños» de esta enfermedad, declaró la OMS en un comunicado publicado antes del anuncio oficial.

El anuncio oficial también reunió al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus; y multimillonarios filántropos como el nigeriano Aliko Dangote y el estadounidense Bill Gates.

"Today is a day of celebration, and a day of hope.

