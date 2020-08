Nicaragua | Esto es lo que necesitás saber para comenzar tu día (25 de agosto)

Nicaragua reporta oficialmente 4,311 casos en total y 133 muertes por coronavirus desde que se registró el primer caso de Covid-19 en el país. Estas son las noticias más importantes a esta hora

Disputa entre Ortega y las aerolíneas amenaza con debilitar finanzas de la administradora del Aeropuerto Augusto C. Sandino. Las dificultades que están afrontando las aerolíneas para reanudar operaciones en Nicaragua no solo golpea directamente al turismo local, sino también a la misma Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI), cuyas operaciones dependen en gran medida de los ingresos del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino y cuyas finanzas no andan del todo bien. Lea más aquí

BCIE aprueba US$50 millones para mipymes de Nicaragua. Todo lo que necesita saber para conseguir un préstamo de este fondo. La economía de las mipymes nicaragüenses ha quedado en cuidados intensivos, a la espera de un ventilador económico para poder continuar. Es por eso que el otorgamiento de un fondo de 50 millones de dólares, por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) al sector local, es visto como una opción para las empresas que están a punto de tirar la toalla. Lea aquí el artículo completo

El asedio policial, marca de fábrica de la dictadura de Daniel Ortega. La experta en temas de seguridad, Elvira Cuadra, señaló que el asedio que la Policía realiza en contra de los ciudadanos, independientemente su categoría, ya sean líderes sociales, periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, opositores, afecta la imagen de la institución, que según la misma Ley de la Policía Nacional (Ley.872) su función es proteger la vida, la integridad y seguridad de los ciudadanos. Lea más aquí

Al menos 10 personas fallecidas en Nicaragua por descargas eléctricas y corrientes de agua. Agustín Moreira, agrometeorólogo del Centro Humboldt, aseguró que las muertes son producto de la imprudencia de las personas porque siempre se recomienda resguardarse, no acercarse a zonas peligrosas como cauces y también de abstenerse a cruzar ríos y quebradas. Lea aquí el artículo completo