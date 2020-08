Régimen promueve jornadas de salud «contraindicadas» en medio de pandemia por Covid-19

Mientras el gremio médico llama a reforzar las medidas de protección contra el Covid-19 ante un posible repunte de contagios, el régimen de Daniel Ortega nuevamente desafía la gravedad del virus anunciando la iniciativa de salud «Mi hospital en mi comunidad», con la cual movilizarán brigadas médicas a los barrios y comunidades del país para brindar «servicios especializados».

Es «una estrategia novedosa, otra estrategia de nuestro modelo de salud, familiar y comunitario para servir mejor a las familias de toda Nicaragua”, dijo este lunes la vicepresidenta designada, Rosario Murillo, al medio oficialista Canal 4. Pero para los especialistas en salud esta acción no es la más indicada justo ahora porque aumentaría los riesgos de que la población se contamine con el SARS-Cov-2. Además de la exposición del personal médico que no cuente con el equipo de protección adecuado.

Según Murillo, «Mi hospital en mi comunidad» – desarrollada por el Ministerio de Salud (Minsa)- se realizará en coordinación con los miembros de las redes comunitarias, municipales y departamentales. La iniciativa contará con ferias y jornadas de gastroenterología, ultrasonidos, abdominales, endoscopía, otorrinolaringología, entre otros.

Aumenta riesgo de contagio

Especialistas de salud consideran que esta iniciativa del régimen expondría a la ciudadanía y al propio personal de salud a un contagio por la falta de conciencia en el tema y la carencia de equipamiento de protección personal, que a más de cinco meses sigue siendo una problemática en los hospitales públicos.

El salubrista José Antonio Delgado recordó que esta nueva iniciativa es la misma feria de salud que se ha realizado a lo largo de los años en el país, pero esta vez expone al riesgo de contagio a la persona y deja ver un matiz político y la carencia de equipos en los centros primarios. «En el contexto del Covid-19, todo lo que movilice y aglomere gente está contraindicado», manifestó.

Al respecto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló este martes -en su conferencia informativa sobre el avance de la pandemia en la región- que si bien el sistema de salud debe atender los demás servicios esenciales de salud, en este tipo de iniciativa el personal y los pacientes deben estar debidamente protegidos, empleando las medidas de seguridad.

«La OPS ha recomendado a todos los países que se reactiven todos los servicios esenciales de salud porque no es solo Covid, son muchísimas otras causas y servicios de salud que se debe proveer durante la pandemia, incluyendo actividades de visitas. En todos los casos, el personal de salud y beneficiarios tienen que estar protegidos y en todo caso deben evitar las aglomeraciones», fue la observación que realizó Ciro Ugarte, Director de Emergencias en Salud de la OPS, ante la pregunta que realizó LA PRENSA.

El pasado mes de junio, médicos aseguraron que el Minsa solo brindó entre dos a cuatro mascarillas por médico en los primeros tres meses de pandemia, el resto del equipo de protección fue costeado por ellos mismos, pese a que el gobierno para entonces ya había recibido al menos 30 mil mascarillas, además de batas descartables y de aislamiento. Ese mismo mes, más de 12 especialistas fueron despedidos por el régimen por demandar a las autoridades equipo de protección personal y distribuir entre sus colegas este tipo de insumos. Este antecedente generara dudas en la comunidad médica sobre si las brigadas médicas estarían debidamente protegidos.

El doctor Alejandro Lagos consideró que esta acción del orteguismo se realiza más con fines políticos que de salud y que la observación de la OPS es desacertada porque el Minsa no ha dirigido una campaña hacia la lucha contra el Covid ni ha dejado de realizar ferias de salud.

«Aquí la OPS está errada cuando le dice (al Minsa) que hay que reactivar otros servicios cuando nunca se ha enfrascado cien por ciento en la lucha antiepidémica, porque no ha hecho lo que la OPS esperaba. El estilo del Frente Sandinista es el populismo, hacerle creer a la gente que está interesado en su salud (…) el Ministerio de Salud se está prestando a elaborar un programa diseñado con fines políticos no con fines de salud pública. Aquí lo único que trata el Gobierno no es decir que somos más patrióticos o que amamos a la patria, aquí lo que trata el Frente Sandinista es recobrar la confianza», subrayó el doctor Lagos, quien recordó que el régimen hasta ahora ha desoído todas las recomendaciones realizadas por la OPS y OMS.

«Esa vocación de servicio viene de lejos, viene desde que se fundó el Frente Sandinista de Liberación Nacional, servirle al pueblo, desde principios y valores cristianos, por eso luchamos, por eso vencimos, por eso hemos seguido luchando y hemos seguido venciendo», refirió por su parte Murillo en su acostumbrada intervención a Canal 4.

La OPS señaló que desde que inició la etapa de preparación para combatir la pandemia en la región, Nicaragua ha sido uno de los países que más ha recibido pruebas de laboratorios para detectar el Covid-19, además de asistencia técnica y capacitación al personal de salud. Sin embargo, el organismo hasta ahora desconoce el impacto de la pandemia en el país, cuántos test se han aplicado y cuál es la disponibilidad del Minsa para atender un repunte de casos de contagio.

«En estos momentos no hay una información detallada de cuál es la disponibilidad (del Minsa) y es por eso que continuamos con los esfuerzos de movilizar más equipo de protección personal, porque por supuesto, tenemos que proteger a nuestra primera línea de respuesta al Covid», expresó Ugarte.

Y agregó: «Nicaragua es uno de los países que ha recibido más pruebas de laboratorios adicionales y continuamos con ese proceso mientras obtenemos información precisa, que algunas otras fuentes muestran que los casos y los números son distintas (a las oficiales) y hay algunos detalles adicionales que hay que tomar en cuenta para que la población tome sus precauciones adecuadamente».

El funcionario insistió en mantener las medidas de protección como el uso de mascarillas, lavado de manos, practicar el distanciamiento físico y una autocuarentena.

Pero irónicamente el Ministerio de Salud es una de las tres principales instituciones del Estado que más promueven actividades públicas, como parte de la narrativa oficialista paralela a la realidad de pandemia y a la advertencia médica de un rebrote por coronavirus. En cada encuentro se puede observar a la mayoría de las personas sin practicar el distanciamiento social o usando mal la mascarilla.

Deficiencia en el sistema de salud

El doctor José Antonio Delgado señaló que si el régimen está interesado en la salud de los nicaragüenses, debería reforzar el equipo de profesionales en los centros primarios de salud a nivel nacional. «Se puede hacer una jornada de llevar la atención primaria a la comunidad, eso es bueno, pero movilizar gente para recibir atención de salud es malo porque estamos en el contexto y se espera una rebrote en el país», declaró.

Tanto él, como el doctor Lagos, consideraron que este tipo de iniciativas en el contexto de la pandemia refleja que la atención en los hospitales primarios es «débil». «Hacer jornadas de ese tipo llevarías una respuesta temporal y no vas a resolver de manera eficiente los problemas de salud de la población», dijo el doctor Delgado, quien subrayó que las zonas rurales son las más afectadas.

Esta iniciativa contrasta con la realidad que están viviendo las comunidades indígenas de la Costa Caribe, quienes sufren una doble crisis humanitaria por el Covid-19 y por las inundaciones de las lluvias registradas en las últimas semanas. Los pobladores han expresado que no tienen acceso a las medicamentos y que se apoyan de la medicina natural para tratar el coronavirus y demás enfermedades. El régimen calla ante esta situación.

«Eso denota que el Ministerio de Salud ha trabajado de una forma equivocada, desordenada e ineficiente», manifestó el doctor Lagos, quien consideró que ese tipo de ferias de salud en el contexto de la pandemia es por el acumulado de trabajo y la falta de personal médico para resolver esta situación.