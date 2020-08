Los Paniquines, Chinandega, severamente afectada por las lluvias y sin respuesta de las autoridades

Tres días han pasado desde que fuertes corrientes provocadas por intensas lluvias causaron desastres en la comunidad Los Paniquines, municipio de El Viejo, Chinandega, y ninguna autoridad local ni nacional asiste a las familias afectadas, que en cada periodo lluvioso sufren con las anegaciones y corrientes de agua que ponen en riesgo la vida de los habitantes.

Sandra Picado es una de las más perjudicadas y explicó que son tres casas con daños totales y 14 con afectaciones parciales porque la primera inundación ocurrió el sábado y continuó el domingo y lunes. También aseguró que la situación fue comunicada a las autoridades de la Alcaldía de El Viejo pero que llegaron solo a inspeccionar sup y se fueron. «Se estaban enlodando los zapatos así que rápido se subieron a las camionetas y se fueron a andar de turistas porque no ayudan, no hacen nada», acusó Picado.

De acuerdo a la afectada, las anegaciones son recurrentes desde hace seis años por el despale en el cerro Cosigüina, actividades que según ella no solo son del conocimiento público sino que cuentan con el permiso del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) para que las tierras luego sean aprovechadas por los maniceros. «Luego con la lluvias las corrientes vienen a aplastarnos a nosotros, relató.

Dos semanas atrás un aguacero persistente en el Caribe Norte inundó Bilwi y sus comunidades cercanas. Tras superar las anegaciones, los reportes se concentran en pérdidas de cosechas, por lo que los afectados no tienen qué comer. Los habitantes de esa zona del país también confirmaron el abandono de parte de las autoridades locales y nacionales para atender la emergencia.