UAM graduó 117 profesionales de la generación XLIV

La Universidad Americana (UAM) graduó a 117 nuevos profesionales en medio de las medidas sanitarias de prevención del Covid-19, cumpliendo así con su misión de entregar a Nicaragua, jóvenes competentes, formados con un alto nivel académico y principios humanísticos.

En seis simbólicos actos entregas, los 117 graduados de las distintas carreras de esta alma mater, recibieron sus títulos en una actividad personalizada. El distanciamiento social, el uso obligatorio de mascarillas y la toma de temperatura, fueron parte de las medidas que se tomaron.

Los nuevos profesionales fueron organizados de acuerdo a la facultad a la que pertenecían y asistieron a la actividad a una hora específica para evitar aglomeraciones; solos o en compañía de algún familiar, quien también debía cumplir el protocolo de prevención de la universidad.

Por parte de UAM, estuvo presente en las entregas de títulos, la Máster Yanina Argüello, Secretaria General y los decanos de las facultades de Ciencias Administrativas y Económicas; Ciencias Jurídicas y Relaciones Internacionales; Ingeniería y Arquitectura; Medicina; Odontología; Marketing, Diseño y Ciencias de la Comunicación y UAM College.

Momento de emoción

Los aplausos, las felicitaciones y las fotos para el recuerdo no faltaron.“Estoy muy agradecida con la universidad porque no esperaba que la entrega fuera de esta manera. El que haya un espacio acondicionado y que nos hagan fotos para el recuerdo es un detalle muy bonito que UAM ha tenido con nosotros”, expresó María Fernanda Bendaña, Bachelor of Science in Global Management de UAM College.

“Aunque uno espera graduarse con pompas y una gran celebración, me parece satisfactorio la manera en que UAM decidió hacer la entrega de títulos, porque en este contexto la seguridad y la salud es lo primero”, dijo Denisse Romero, graduada de la carrera de Comunicación y Relaciones Públicas con la distinción Magna Cum Laude.

UAM comprometida con la sociedad

Para la decana de la Facultad de Marketing, Diseño y Ciencias de la Comunicación, Máster Ileana Castellón, la modalidad en que UAM decidió entregar los títulos a sus graduados obedece a la responsabilidad de no exponer la salud de sus estudiantes y familiares.

“A pesar de la crisis que está viviendo el mundo, no solo Nicaragua, y con la responsabilidad que tenemos como institución, hemos entregado los títulos de manera muy simbólica y con el gran amor que tenemos por las familias nicaragüenses que han confiado en la calidad de estudios que ofrece esta universidad”, refirió Castellón.

Los mejores de su generación

De los 117 nuevos profesionales que UAM entrega a Nicaragua, 33 recibieron mención honorífica. El galardón principal Summa Cum Laude lo alcanzó Valeria Porta Vijil, licenciada en Administración de Empresas. Otros 15 graduados se distinguieron como Magna Cum Laude y 17 con el grado de Cum Laude.

UAM continúa cumpliendo de manera responsable su labor de formar a los profesionales de Nicaragua, y haciendo frente a las circunstancias que obligan a continuar la educación en modalidad virtual, así como aplicando un protocolo institucional de prevención del Covid-19 en aras de preservar la salud de la comunidad universitaria. ­