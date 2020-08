Todo lo que debés saber de la fallida negociación entre Fenifut y Paco Ramírez

El mexicano Francisco «Paco» Ramírez atrajo la atención de la Federación Nicaragüense de Futbol (Fenifut) y, una vez que llamó la atención nuevamente en México, desechó la propuesta dejando a los federados mal parados a nivel nacional e internacional por su fallida negociación, que los pone en aprietos por la cercanía de la eliminatoria de Qatar 2022.

Primer contacto. Desde el 20 de julio, en la lista preliminar de 18 entrenadores, el mexicano encantó a la mayoría del comité ejecutivo y sobresalió para algunos por su amplio currículo sobre todo en las eliminatorias mundialistas por su experiencia como asistente técnico del argentino Ricardo La Volpe (2003 al 2006) para el Mundial de Alemania 2006 y el sueco Sven-Goran Ericksson (2008 al 2009) para Sudáfrica 2010.

El gran favorito. El nombre de Paco Ramírez empezó a sonar con mucha más fuerza para el segundo recorte del 1 agosto. En ese momento la lista se redujo a seis a candidatos, que después serían entrevistados por todo el Ejecutivo para escuchar su propuesta económica y su proyecto, y el mexicano resaltaba entre los tres principales aspirantes, pero el favorito por el peso de su currículo y el impacto que su llegada podría provocar.

Ramírez expresa su interés. El técnico declaró a LA PRENSA el orgullo que representaba ser tomado en cuenta al cargo. “Sin duda me interesa mucho dirigir a Nicaragua», dijo el 9 de nuevo de agosto. El mexicano aseguró que aún no había sido contactado por nadie de la federación y deseaba esperar para profundizar sobre el tema, no obstante, dijo saber mucho del futbol nicaragüense y sus jugadores.

Intensifican negociaciones. El 18 de agosto, el Comité Ejecutivo conoce la propuesta económica de Paco Ramírez, que superaba el presupuesto inicial destinado para el cargado y a partir de ese momento empieza reajusta sus cuentas para alcanzar la aspiración salarial porque siguen convencidos de que es el indicado.

Arreglado la parte económica. El Ejecutivo logra reunir el dinero para pagar el salario de Paco Ramírez para el 20 de agosto. En ese momento, saben que pueden contar asumir su salario que venían negociando y se lo comunican que todo está arreglado. Se da por un hecho su contratación.

Confirma como el elegido. Los federados se reúnen el lunes 24 de agosto y votan de forman unánime por Paco Ramírez. En ese momento, se le realiza una llamada con todos los miembros de ejecutivos presente y le comunican que lo eligen para ser el seleccionador nacional. El técnico les comunica que hablará con su club para pedir su carta de libertad y arreglar todo para viajar al país.

El club desestima todo. Paco Ramírez y la directiva del Tepatitlán, equipo de la Liga Expansión de México se reúnen el martes 25 de agosto y los directivos emiten un comunicado en el que aseguran que su entrenador seguirá en sus filas. La Fenifut sigue esperando una respuesta de Ramírez, que se dio hasta por la noche en la que se desconocen los detalles.

Quiero agradecer a la Federación Nicaragüense @Fenifutnica por considerarme como candidato para dirigir la Selección Nacional. Mi situación contractual con @TepatitlanFC no me lo permite en este momento.

Soy un hombre de retos y gran compromiso. Quedo a sus órdenes para un futuro — DT Paco Ramírez (@DTPacoRamirez) August 26, 2020

Burla final. Paco Ramírez expresa a través de sus redes sociales el 26 de agosto que no podrá ser el seleccionador nacional. El entrenador mexicano señala que tiene su compromiso con el Tepatitlán le impide salir porque tiene un compromiso con el club, sin embargo ya había negociado su salario con la Fenifut y había dado su palabra que conseguir su carta de libertad no sería un problema porque este reto era más importante para su carrera.