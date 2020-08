Román González sobre las nuevas medidas del boxeo: «No importa que no haya público, solo que me paguen»

Si en algo siempre ha sido contundente Román González es que el factor principal para hacerse pugilista fue el dinero, escaso en su infancia. El boxeo no es un deporte que se practique por amor, nadie recibe golpes por placer en el mundo del pugilismo, pero sí es el camino para dar el salto de la pobreza a la riqueza. En el caso de Chocolatito su magia en el ring produjo dinero. Y durante la entrevista con Fight Hub TV en su campo de entrenamiento en Coachella, California, fue directo: «No importa que no haya público, solo que me paguen», dijo el tetracampeón en referencia a las nuevas medidas tomadas por el Covid-19.

«En Nicaragua estaba con la familia y ahora estoy entrenando fuerte para mi próxima pelea. Me siento triste, pero mi familia comprende que es mi trabajo y eso me motiva a salir adelante. Estamos en pláticas y en cualquier momento tendremos el llamado para el combate», explicó González, quien estaba acompañado de su entrenador Marcos Caballero.

Sobre su retorno al ring afirmó que es una incertidumbre, pero hay una fecha sonando. «Posiblemente peleemos en octubre, la siguiente pelea no será contra el Gallo, sino una defensa contra otro rival. Todavía no se ha sabido el nombre», indicó y, en relación a la tercera pelea ante Rungvisai, agregó: «No estoy interesado en Rungvisai sino en otras cosas más», cerrando una vez ese capítulo, a pesar que su apoderado Carlos Blandón, insistía que había una espina y que ese combate se iba a realizar más adelante.

Chocolatito se mira en buenas condiciones físicas, ya cumplió más de un mes en el campamento, en donde asegura que solo sale de la casa al gimnasio, para evitar contagiarse del Covid-19, como desafortunadamente sucedió meses atrás con Juan Francisco Estrada y su esposa.