Fenifut arremete contra Paco Ramírez: «Jugó con nosotros, no tuvo seriedad ni profesionalismo»

El Comité Ejecutivo de la Fenifut creyó tener todo listo para dar un salto futbolístico importante con la contratación de Francisco «Paco» Ramírez, sin embargo el técnico mexicano dio un paso atrás a última hora, faltando a todos los acuerdos verbales para hacer posible su llegada al futbol nicaragüense y, dejándolos en una desfavorable posición.

José María Bermúdez, secretario general de la federación, comentó que a los federados le sorprendió cómo Paco Ramírez cambió todo a último momento porque nunca mencionó ningún impedimento para asumir el cargo. «Para mí, que estuve pendiente de la negociación, siento que jugó con nosotros, nos faltó el respeto, no tuvo seriedad ni profesionalismo porque estuvimos en contacto permanente. Ya se había acordado la parte económica que estaba encima de lo presupuestado, estaba casi todo hecho y nunca dijo nada sobre algún impedimento para venir. No sé qué pretendía con todo esto», dijo Bermúdez.

«El comité ejecutivo hizo el análisis de los técnicos con detenimientos y el proceso de la elección se tomó con seriedad porque se quiere seguir creciendo como selección. Se buscó el técnico más adecuado y por su currículo se pensó que él era. Siempre dijo estar disponible para asumir el cargo. Ese día (el lunes) se le llamó y no comentó nada que hiciera pensar todo esto. Al contrario dijo que se iban a conseguir grandes cosas», apuntó el dirigente.

Bermúdez sostuvo que el martes por la noche pidió una explicación al técnico mexicano por el comunicado emitido por su club porque contrastaba con todo lo que se había hablado con él. «Dijo que el club no le daba el finiquito (carta de salida) porque debía pagar una cláusula de salida, pero él nunca mencionó nada de eso. ¿Cómo no va a saber que tiene eso en su contrato?», se pregunta el directivo.

El secretario general indicó que le solicitaron a Ramírez un pronunciamiento público sobre el tema y que sus declaraciones no estaban de acorde a todo lo sucedido. «El ejecutivo quiere dejar el tema así, no nos interesa seguir hablando de lo que no tiene caso. Ahora lo que interesa es buscar otro candidato que cumpla con lo que pretende tanto deportivo y económico», señala Bermúdez, quien espera se conozca a más tardar esta semana.