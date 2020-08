Cindy Bustamante: «Hay muchas especulaciones sobre qué fue lo que pasó conmigo después de la coronación»

CONTENIDO EXCLUSIVO.

Cindy Bustamante lloró momentos antes de su último desfile en el escenario de Miss Nicaragua 2020. Después de varios días dice estar contenta con su participación, con su desempeño, pero más allá de eso está agradecida con Dios, con sus padres y con las personas que estuvieron día a día con ella, tanto físicamente como a través de sus redes sociales.

«Siento una satisfacción enorme con mi trabajo, desempeño y evolución que tuve en estos meses», expresa Bustamante, quien era una de las grandes favoritas para alzarse con la corona, pero la noche del 8 de agosto fue electa como segunda finalista de Miss Nicaragua, resultando ganadora la esteliana Ana Marcelo.

Desde que decidió inscribirse en el certamen de belleza más importante del país, dice que estaba lista para lo que fuera, desde ser la número uno hasta la ocho. «La calidad de candidatas de esta edición quedará para la historia. Yo ya me sentía bastante orgullosa desde que me llamaron del top, en ese momento solo le pedí a Dios que pasará lo que tuviera que pasar, Él sabía qué era lo mejor para mí. En general, me sentí muy serena, disfruté esa noche al máximo, reí, y hasta bailé», expresa esta joven de 23 años y originaria de Chinandega.

La noche del concurso, después de la coronación, se especuló en redes sociales que Cindy se había ido molesta de la actividad, pues no apareció en la fotografía de la nueva reina y las finalistas. “Lastimosamente hay muchas especulaciones de qué fue lo que pasó conmigo después de la coronación”, dice y agrega que esa noche no existía el sentimiento de molestia, “solo sentía orgullo y para ser sincera también cansancio”.

Por lo anterior es que al finalizar el evento se bajó del escenario, donde la recibieron con abrazos las candidatas Tamara, Jennifer, Ana Silva y Geysell, “chicas espectaculares con corazones nobles”. Se tomó fotos con personas del público y después sus padres la llegaron a traer. “Me fui a mi habitación, pude ponerme ropa cómoda y descansé unas horas antes de irme a mi casa a comerme una enorme hamburguesa”, comenta.

Para ella el Miss Nicaragua le dejó mucho aprendizaje, pero fueron tres cosas las que la marcaron, como la paciencia, la adaptación y la lealtad propia. «Todo eso que estamos viviendo me ha enseñado a que tenemos que saber esperar, ir al ritmo de la vida y ser fiel a quién soy», añade Cindy, quien no descarta representar a Nicaragua en un concurso de belleza internacional, «puede ser, tal vez, quizás», expresa, pero por ahora solo queda esperar que sucederá con respecto a ese tema.

Sobre la escogencia de Ana Marcelo como Miss Nicaragua dice que le desea lo mejor. “Dios decidió que este fuese su año y lograr ese sueño de ser Nicaragua ante el universo. Que aproveche al máximo su reinado y que trabaje duro a como lo ha venido haciendo para realizar un buen papel, así como que sea una reina de acción porque eso es lo que necesitamos los nicaragüenses”., afirma esta joven que es catalogada, por algunos, en las redes como arrogante.

“Humildad no significa que no sabré el valor que tengo y la capacidad de lo puedo hacer. Ser segura y decidida no significa arrogancia”, manifestó Cindy, quien se define como tranquila, transparente y fiel a su criterio, por lo que respeta cualquier tipo de comentario pero también espera lo mismo.

Bustamante es Licenciada en Gerencia, Mercadeo y Publicidad se considera una mujer de negocios, por lo que asegura que Amarelo (su empredimiento) pronto dejará de ser un bebé para dar un giro que lo convertirá en un monstruo. «Por ahora seguiré trabajando con marcas nacionales e internacionales, estaré subiendo mejor contenido en mis redes sociales y tengo muy dentro de mi mente irme a sacar mi anhelada maestría en el extranjero, porque quiero vivir la experiencia, conocer más culturas y llenar de orgullo a mis padres con ese logro».

Confiesa que cuando vio los videos del concurso estaba en shock, «porque mejoré tantas cosas que jamás pensé que yo iba a verme así esa noche. Yo hice mi noche y desde el corazón siento que le di al público quién es Cindy», por eso considera que valió la pena todo el esfuerzo y la dedicación.

Finaliza agradeciendo a todos sus seguidores, ya que los cataloga como parte fundamental de su crecimiento, de su evolución. «Son testigos de mis luchas. Les debo mucho porque se merecen mucho. Gracias por cada mensaje, me gusta o comentario. Créanme que son mi combustible en mi día a día, me hacen ser mejor ser humano».

