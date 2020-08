Adrián Arvesu, hijo de María Celeste Arrarás, lanzará su primer disco. Este es el apoyo que recibirá de su madre

Recién acaba de cumplir sus 21 años, Adrián Arvesu, uno de los hijos de la expresentadora de Telemundo, María Celeste Arrarás, debutará el próximo mes como cantante profesional y lanzará su primer video musical.

El joven recientemente publicó en Instagram fotos y videos donde sale junto a cantantes como Marck Anthony y Paulina Rubio anunciando sus preparativos para el lanzamiento.

Y su madre por supuesto que no se queda atrás en este lanzamiento al comentar en un publicación que en su caso “cantar no es lo suyo”, porque de niña la sacaron de un coro por tener la voz ronca; pero este no es el caso de su hijo Adrián “que cantar es lo suyo”, destacó. Cabe recordar que en mayo del 2017 él cantó en el programa de Al Rojo Vivo de Telemundo.

Luego, la periodista, invitó a seguir la cuenta de su hijo en Instagram «que se lanza al mundo de la música el mes próximo. ¡Valdrá la pena!», agregó entusiasmada la orgullosa madre.

Por su lado desde su cuenta, Adrián posteó una foto junto a al «gran Marc Anthony» y escribió “Espero que les guste mi música el próximo mes”.

El joven también subió un video corto filmado en Moscú durante la Copa Mundial, donde la cantante Paulina Rubio, la da sus primeros consejos, dice el joven. En esta breve entrevista María Celeste le pregunta a “la chica dorada” que consejos le daría a su hijo ahora que iniciarás su carrera en la música.

La artista responde que primero que sea “muy auténtico con su voz”; luego “muy observador de lo que ocurre en su entorno y que escuche a sus tutores”; y después que se “fiel consigo mismo y que no cambie”.

En otros de sus vídeos cortos que subió en Instagram, Adrián está con Emilio su estilista y comenta que se prepara para grabar lo que será su “primer video musical”. Sin duda un verdadero reto musical. “Gracias Emilio por venir a casa a cortarme el cabello para la filmación de mi primer video musical”, agrega el joven quien insta a sus fans a prepararse para que conozcan su música.

¿Pero qué están comentando sus primeros seguidores?

La joven Mercedes Villegas, desde ya lo retrató como “un joven tan humilde y tan querido por todos desde que era tan solo un bebé.

Recordó cuando María Celeste lo presentó en la televisión. “Desde ese día nos enamoramos de ti, soy tu fans desde que naciste y se que convertirás en una estrella, de esas que no están en el cielo, sino en la tierra”, dijo.

“Eres divino Adrián, tu nobleza te hace ser un joven maravilloso y los valores del amor y la familia hacen en ti un hombre integro. Aquí esperamos tu lanzamiento», escribió en su comentario Marisela Alfonso.

Por su lado Gloria Esther le pregunta desde Panamá que cómo hace para comprar su música. “Por favor espero su respuesta… Te deseo lo mejor”.

¿Cómo ha pasado el tiempo?

María Celeste, además de periodista y presentadora de televisión, ha escrito varios libros, ama a los animales, y ha sido merecedora de tres Premios Emmy. Este próximo 27 de septiembre estará celebrando sus 60 años.

Es madre de Lara Giuilian, Julián y Adrián al que conoció en Rusia y adoptó a los 15 meses de nacido. Su relación es especial. Este joven, sueña convertirse en una estrella de la canción latinoamericana.

Esta joven promesa de la canción latina, recién pasado cumplió sus 21 años los que fueron celebrados por María Celeste. El joven también compartió nuevas imágenes donde se le ve modelando, y abrazando a su mascota.