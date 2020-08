Soldados estadounidenses heridos tras incidente con rusos en Siria

Vehículos militares y helicópteros de combate rusos rodearon a dos automóviles blindados estadounidenses este miércoles (26.08.2020) en el noreste de Siria, un incidente que dejó heridos a soldados de Estados Unidos, según informó la Casa Blanca.

Videos del enfrentamiento publicados en la red social Twitter -aparentemente registrados por transeúntes y por los propios efectivos rusos- muestran lo que parecen ser sus vehículos y helicópteros intentando bloquear a los carros todoterreno de los estadounidenses, y luego forzándolos a retirarse del área, cerca de Dayrick.

Los vehículos parecen chocarse unos con otros, y en determinado momento -posiblemente al comienzo de la confrontación- uno de los helicópteros sobrevuela a muy baja altura por encima de los estadounidenses, sometiéndolos a la fuerza del aire empujado por su hélice.

El Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por sus siglas en inglés) de la Casa Blanca informó en un comunicado que un vehículo ruso golpeó a un todoterreno estadounidense blindado contra minas, «causando heridas a la tripulación del vehículo». Ni la NSC ni el Pentágono dieron más detalles sobre el tipo de heridas ni la cantidad de víctimas.

#BREAKING: US service members were injured after an altercation with Russian forces in northeast Syria this week: 4 US troops have been diagnosed with mild concussion-like symptoms – an exclusive by @laraseligman pic.twitter.com/CO79ysomJq

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) August 26, 2020