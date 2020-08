Desde hace tres meses pacientes con cáncer de mama que se atienden en el Hospital Bertha Calderón, en Managua, no reciben la hormonoterapia Tamoxifeno, según la denuncia pública de un grupo de mujeres que se ven afectadas por la escasez que declara la farmacia del hospital, hecho que contrasta con la imagen y discursos que proyecta Daniel Ortega respecto a contar con «el mejor sistema de salud pública».

Una de las afectadas es una mujer de 63 años, originaria de Managua, quien señaló a LA PRENSA que «a nosotras nos hacen llegar hasta la farmacia del hospital, perdemos tiempo y dinero porque cuando presentamos la receta nos dicen que no hay medicina». Las pacientes, quienes por temor a represalias pidieron no ser identificadas, coinciden en que la mecánica ahora es darles un número telefónico para llamar y saber cuando llegará el fármaco.

Lea más: Régimen promueve jornadas de salud «contraindicadas» en medio de pandemia por Covid-19

Las mujeres plantean que el medicamento es indispensable para sus vidas y que muchas no tienen recursos para comprar la caja de 30 pastillas que tiene un valor aproximado en farmacias de 1,900 córdobas, es decir cada dosis diaria tiene un costo de 63 córdobas. «Desde el mes pasado no hay, mi mamá no está tomando las pastillas porque cuestan casi dos mil córdobas y no tenemos, nos urge porque es una quimioterapia por cinco años, que reduce que el cáncer vuelva aparecer», indicó un familiar de una paciente.

Mientras estas pacientes de oncología carecen de medicinas, el régimen de Daniel Ortega ha anunciado jugosas inversiones públicas o donaciones en centros de investigación como el mencionado laboratorio Virología y Tuberculosis y la planta de producción de vacunas Mechnikov – con el aporte de Rusia y el INSS.

Este 24 de agosto, Rosario Murillo, vicepresidenta dijo que su administración invertirá 940 mil dólares para el mejoramiento del olvidado laboratorio de Virología y Tuberculosis del Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia en Managua (CNDR), que deberá estar concluido en febrero del 2021.

¿Porqué es útil?

El doctor Jaime Matus ginecólogo obstetra del Comité Científico Multidisciplinario explicó a LA PRENSA que el Tamoxifeno es un fármaco que se utiliza en pacientes con antecedentes de cáncer de mama con receptores de hormonas positivas y que se administra una vez que la mujer haya sido sometida a cirugía.

«Este es medicamento de mantenimiento y útil para la reducción del cáncer de mamas (…) el Tamoxifeno es parte del tratamiento coadyuvante –que contribuye a la solución de la enfermedad–, para evitar una recaída en el futuro», indicó.

Lea más: Régimen invertirá 940 mil dólares para mejorar laboratorio de Virología y Tuberculosis del CNDR

LA PRENSA consultó a una oncóloga quien coincidió con lo mencionado por el ginecólogo y agregó que «es una terapia hormonal de seguimiento para evitar la recurrencia del cáncer»

LA PRENSA se comunicó al número 2260-1303 , con transferencia al área de farmacia y confirmaron que no cuentan con el fármaco y que desconocen cuándo estaría disponible. «No ha entrado y a nosotros no nos dicen cuando entrará». Mientras tanto las pacientes siguen marcando o llegando a ventanilla con la esperanza de poder reactivar su tratamiento oncológico.