Presidente de la CIDH: A Paulo Abrão «no le dieron la oportunidad de defenderse»

El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández, manifestó este martes en entrevista con LA PRENSA que a Paulo Abrão, a quien sigue considerando Secretario Ejecutivo de ese organismo, no le dieron la oportunidad de defenderse de las acusaciones que le están haciendo y por las que Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), bloqueara la renovación de su contrato para seguir en ese cargo.

«Para que el señor Paulo Abrão pueda atender esas recomendaciones es muy importante que se siga un debido proceso y que se le de un derecho a la defensa. Lo que no es permitido es que simplemente un informe que se presenta cuatro días antes de que termine el contrato y que no haya habido una oportunidad para que el señor Paulo Abrão presente un argumento de defensa, esto sirva de base para descalificar la decisión de la Comisión (CIDH) de renovar el contrato. No le dieron oportunidad de defenderse», dijo Hernández.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, reveló que la falta de renovación del contrato de Abrão se debe a que está bajo investigación “debido a la existencia de decenas de denuncias de carácter funcional que han sido presentadas”.

Hernández reconoció que existen 60 casos «administrativos» interpuestos ante el Ombudsperson (Defensor del pueblo) relacionadas con la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, pero aseguró que «no son quejas ni denuncias» y que no deben afectar la renovación del contrato de Abrão.

«El secretario general habla de 60 denuncias, no es el caso. Son 60 personas que han acudido a la oficina de la Ombudsperson, bajo distintas razones, inclusive un grupo de funcionarios y funcionarias preocupados porque sus contratos estaban detenidos en las oficinas administrativas y llevaban tres meses sin cobrar. Entonces fueron a pedir ayuda, para que intercedieran a favor de estas personas, y no son quejas, tampoco son denuncias», dijo Hernández.

Sobre denuncias de acoso laboral

Según la agencia de noticias AFP, fuentes de la OEA dijeron que son “más de 60” las denuncias contra Paulo Abrao presentadas ante la Ombudsperson (Defensor del pueblo) del organismo, Neida Pérez. Mencionaron en particular que algunas de estas eran de “acoso laboral” y “manipulación de concursos y contrataciones”.

«El tipo de solicitudes de contacto con el Ombudsperson son de distinta naturaleza. Aquí también se ha querido crear la idea de que hay una situación de acoso laboral, y eso es falso. No hay tal situación. El secretario ejecutivo ha cuidado mucho el ambiente laboral, el clima organizacional y ha adoptado medidas que la Comisión le ha venido dando seguimiento. Pero aún más, cuando se va a esas instancias, ha sido para presentar quejas sobre distintos hechos de la Secretaría Ejecutiva y sobre distintas personas. Hablando de acoso laboral, no son casos imputables directamente a Paulo Abrão. Eso es lo preocupante, que se esté desvirtuando la verdadera naturaleza de ese informe», dijo Hernández.

El presidente de la CIDH señaló que esos casos deben «seguir su curso legal”, pero «no son un impedimento para que el secretario Almagro renueve el contrato del secretario ejecutivo Abrão».

En su calidad de Secretario General de la CIDH, Abrão estuvo en Nicaragua en 2018, haciendo una investigación de campo de la situación de Nicaragua, cuando el país comenzó a vivir la brutal represión armada del régimen de Daniel Ortega contra las protestas civiles. La investigación de Abrão confirmó la muerte de más de 32o personas por la represión contra las protestas civiles.

Crisis no tiene que afectar credibilidad de informes sobre Nicaragua

Hernández aseguró que estas acusaciones contra Abrão a lo interno del organismo, no ponen en duda los informes que él encabezó sobre la represión de Nicaragua en 2018.

«No hay que confundir el trabajo hecho por la Comisión en Nicaragua, con un tema totalmente distinto que es el proceso de renovación de su contrato. Hay una absoluta integridad en el trabajo que ha realizado el secretario ejecutivo como administrador, como jefe de las funcionarias y los funcionarios, entonces no caigamos en la trampa de pensar que la CIDH no ha actuado con los estándares interamericanos», aseguró Hernández.