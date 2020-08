El zurdo Carlos Téller suele hablar con un dominio tan llamativo como el que ejerce durante una tremenda faena monticular. No rehúye a las preguntas y siempre responde sin titubeos. En esta entrevista lanza una mirada retrospectiva a su carrera de 17 años como beisbolista, cuenta que durante la pandemia de Covid-19 le ha tocado emprender y asegura que ya está preparándose para ayudarles a los Gigantes de Rivas a volver al trono de la Liga Profesional.

¿Cómo valorás tu carrera tras 17 años jugando beisbol?

Me considero un jugador exitoso. Ciertamente he tenido mis momentos malos como cualquier otro, pero lo importante es que he sabido levantarme y cambiar el rumbo de las cosas. Me siento satisfecho con mi carrera. He ganado tres títulos a nivel de Ligas del Caribe, uno en México y dos en Venezuela; y si bien es cierto no pude llegar a Grandes Ligas, también es verdad que he logrado bastante como beisbolista.

Te puede interesar: El jugador que pasó de ser un lanzador más valioso a uno de los mejores bateadores del país

¿Cuál considerás que es el momento más duro que has pasado?

Cuando estaba en Ligas Menores con los Piratas y tuvieron que operarme del brazo de lanzar. Fue en el 2007, mi primer año en Estados Unidos. Llegué a pensar que no iba a tirar nunca más, pero gracias a Dios hice una buena rehabilitación, y hasta la fecha he lanzado sin molestias en mi brazo, a pesar de lo tanto que he jugado desde entonces.

¿Y qué es lo mejor que te has vivido?

Te puedo mencionar varios logros, pero hay dos que me enorgullecen mucho. La firma con un equipo de Grandes Ligas y el haber lanzado en ligas importantes del Caribe siendo un jovencito. Tenía como 21 años cuando jugué en la Liga del Pacífico y luego en la Liga de Venezuela.

¿Qué creés que te faltó para haber dado el salto definitivo en Ligas Menores?

El sistema de Ligas Menores es muy competitivo, y el factor suerte es muy importante. Alguien puede tener todas las habilidades para llegar lejos, pero si no tiene la suerte no lo va a conseguir. No pude llegar a Grandes Ligas, pero tengo la satisfacción de haber puesto mi mayor esfuerzo en conseguirlo.

¿Cuál ha sido la decisión más difícil?

Recuerdo que un 20 de diciembre del 2017, tuve que decidir entre pasar navidad con mi familia o abordar un avión y viajar a República Dominicana para lanzar con los Leones del Escogido. Fue difícil pero decidí quedarme con mi familia. Ahora me pregunto qué hubiera pasado si hetomado la oportunidad de ir a lanzar a Dominicana, sobre todo por el buen momento que para entonces estaba atravesando como pícher. Pero ya eso es cosa del pasado.

Además: Drama, dolor y protestas: El deporte norteamericano se hace escuchar tras el tiroteo a Jacob Blake

¿Quién es el bateador más complicado al que has enfrentado?

No es una respuesta fácil, pero un bateador nacional que solía batearme de 4-4 es Janior Montes. Seguro cuando sabía que iba a enfrentarme pensaba en que iba a mejorar su average (ríe). Como él era mi cácher cuando jugaba con el Bóer, entonces ya sabía como yo podía atacarlo y me descifraba.

Rivas te protegió para la Liga Profesional, ¿cuáles son tus expectativas?

Me enteré el día de ayer (martes 25) que fui protegido por los Gigantes, con quienes me siento agradecido por confiar en mi trabajo, pese a que el año pasado no fue el mejor para mí. Yo quiero llegar otra vez a una final con el equipo de Rivas, y darle una alegría a los rivenses como la del 2016, cuando quedamos campeones. Me estoy preparando para eso. Ya tengo dos semanas entrenando fuerte para rendir mejor.

¿Qué has hecho en tiempos del Covid-19?

Lo malo de esta situación es que no pude lanzar en México y que tampoco pude terminar de lanzar con los Dantos. Entonces durante este tiempo me ha tocado emprender. Me asocié con unas amistades y pusimos una empresa de productos de limpieza. Gracias a Dios las cosas nos están saliendo bien.