El verano de ‘WAP’: la canción indecente de Cardi B atiza tensiones

Pero ha tenido buena prensa esta clase magistral de obscenidades, difundida este mes, cuyo acrónimo referente a una vagina bien lubricada no deja nada librado a la imaginación.

Algunos la consideran un himno feminista. Otros se horrorizan por su indulgencia escandalosa en detalles impúdicos. Pero «WAP» arrancó al tope de los ránkings en Estados Unidos y en apenas semanas llegó a varias reputadas listas de verano.

«I don’t cook, I don’t clean/But let me tell you, how I got this ring» (No cocino, no limpio/Pero déjame contarte, cómo obtuve este anillo», rapea Cardi B en una de las pocas líneas que pueden ser publicadas en un medio de prensa familiar, antes de comenzar a dar detalles escabrosos de sus proezas sexuales.

La canción en sí es simple, y su elemento musical más prominente es una parte contagiosa de la canción bailable de los 90 en Baltimore «Whores in This House» (Putas en esta casa) de Frank Ski.

Es la presentación lírica lo que hace la diferencia: Cardi B, del Bronx, y Megan Thee Stallion, de Houston, se deleitan en cantar cada estrofa jugosa.

El videoclip muestra a las dos mujeres bailando en una fantástica mansión digna de Willy Wonka, brincando en zapatos con altísimos tacones y vistiendo corsets de colores de golosinas entre animales exóticos como tigres y serpientes en algunas escenas, y en una piscina llana con bikinis de vinilo en otras.

Los críticos alabaron la canción, y un desafío de baile de «WAP» se tornó viral en TikTok.

Pero algunos republicanos escandalizados respondieron con disgusto.

«#WAP (que escuché de manera accidental) hizo que quisiera echarme agua bendita en mis oídos», tuiteó el aspirante republicano al Congreso James Bradley, de Los Ángeles.

Cardi B & Megan Thee Stallion are what happens when children are raised without God and without a strong father figure. Their new «song» The #WAP (which i heard accidentally) made me want to pour holy water in my ears and I feel sorry for future girls if this is their role model!

— James P. Bradley (@BradleyCongress) August 7, 2020