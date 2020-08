Kamala Harris sobre gestión de la pandemia: «Donald Trump ha fracasado»

La candidata demócrata a la vicepresidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata para las elecciones del 3 de noviembre, la senadora Kamala Harris, acusó este jueves al presidente Donald Trump de haber «fracasado» en su gestión de la pandemia y de intentar crear distracciones para eludir su responsabilidad.

«Esto es lo que debes entender sobre la naturaleza de una pandemia, es implacable. No la puedes parar con un tuit; no puedes generar una distracción, esperar que desaparezca. No lo hará», señaló Harris durante un discurso televisado, pocas horas antes de que de comienzo la última velada de la Convención Nacional Republicana, en la que está previsto que Trump acepte la candidatura del partido.

Puede interesarle: Barack Obama y Kamala Harris denuncian el «fracaso» de Trump

La senadora no dudó en compararla convención de su partido, que tuvo lugar la semana pasada y que «analizó honestamente los retos» que afronta el país, con la de los republicanos que, según dijo, «ha sido diseñada con un único propósito: adular el ego de Donald Trump».

«Pero el asunto es que él es el presidente de Estados Unidos y se supone que no debería ser sobre él. Se supone que debería ser sobre la seguridad, la salud y el bienestar del pueblo estadounidense», esgrimió. «Y bajo ese baremo, Donald Trump ha fracasado».

Harris sostuvo que tanto el mandatario como el Partido Republicano ignoran la «realidad» de un país sumido en una grave crisis sanitaria -con más de 175,000 muertes por COVID-19 y casi seis millones de casos confirmados- y social, como ponen de manifiesto las numerosas protestas que se han producido en los últimos meses clamando por «justicia racial».

«El presidente Trump erró desde el principio y después siguió errando una y otra vez», agregó la compañera de fórmula del exvicepresidente Joe Biden, en referencia a algunos comentarios del mandatario, como que el nuevo coronavirus simplemente desaparecerá o su renuencia a recomendar el uso de mascarilla hasta hace apenas unas semanas.

En este sentido, el miércoles, el vicepresidente Mike Pence defendió la gestión de la pandemia por parte del Ejecutivo.

Lea también: Pompeo alaba las «audaces iniciativas» de Trump en política exterior

«Hoy en día, estamos realizando más de 800,000 test al día, hemos coordinado el suministro de miles de millones de componentes de equipamientos de protección personal para nuestros asombros doctores, enfermeras y trabajadores sanitarios. Supervisamos la producción de 100,000 respiradores en cien días y no se le ha negado uno a nadie que lo haya necesitado», observó Pence.

Por último, Harris recuperó otro de los temas centrales de la convención demócrata la semana pasada, la posibilidad de elegir el próximo 3 de noviembre entre dos alternativas radicalmente opuestas.

«Como dijo Joe Biden en su discurso de aceptación de la candidatura, tenemos una elección: entre la luz y la oscuridad. Creo que Estados Unidos escogerá la luz», zanjó.