Nicaragua | Esto es lo que necesitás saber para comenzar tu día (27 de agosto)

Nicaragua reporta oficialmente 4,494 casos en total y 137 muertes por coronavirus desde que se registró el primer caso de Covid-19 en el país. Estas son las noticias más importantes a esta hora

Moody´s: solo Nicaragua no crecerá en el 2021, aunque tenga su déficit fiscal controlado en el 2020. La agencia Moody’s Investor señaló que la pandemia debilitó los ingresos de Centroamérica y aumentó sustancialmente los déficit de los gobiernos, reduciendo más el espacio fiscal. Pese a todo, en el 2021 se espera un crecimiento para la región, excepto para Nicaragua. Lea más aquí

Régimen celebra desfiles patrios con actos con propaganda política. Como si se tratase de un héroe nacional, Daniel Ortega una vez más protagoniza los desfiles patrios de los colegios públicos del país: un retrato del dictador con la leyenda «Daniel, orgullo patrio en victorias educativas» y el lema «no pudieron ni podrán, Daniel 2021» fue parte de un cartel que estudiantes de primaria presentaron durante la actividad realizada el 22 de agosto en celebración al Mes de la Patria.

«Si a él no lo agarran, él va a terminar lo que comenzó». Organizaciones feministas advierten el peligro de las mediaciones. El último informe del Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), refleja 55 femicidios en grado de frustración, lo que para Elia Palacios, miembro del equipo de coordinación de la Asociación de Mujeres Axayacatl, indica que en estos casos hay dos responsables, «el agresor como tal, que es el que comete el delito, pero también las autoridades al no actuar sobre la prevención del mismo, para no seguir contando casos de femicidios». Lea aquí el articulo completo

Pacientes con cáncer de mama denuncian falta de hormonoterapia en el Hospital Bertha Calderón. Desde hace tres meses pacientes con cáncer de mama que se atienden en el Hospital Bertha Calderón, en Managua, no reciben la hormonoterapia Tamoxifeno, según la denuncia pública de un grupo de mujeres que se ven afectadas por la escasez que declara la farmacia del hospital, hecho que contrasta con la imagen y discursos que proyecta Daniel Ortega respecto a contar con «el mejor sistema de salud pública».

Lluvias persistentes agudizan el drama de la Costa Caribe Norte de Nicaragua. Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en el territorio nacional, principalmente en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), tras el paso de la onda tropical número 14, mantienen desbordados los ríos Coco, Wala y Kukalaya lo que ha provocado inundaciones en al menos 80 comunidades, dejando las viviendas semicubiertas y afectaciones en los cultivos, según informó a LA PRENSA Nancy Henríquez, presidenta regional del partido Yatama. Lea más aquí